Смартфон известного бренда разослал интимное видео американца его контактам
Как рассказал пользователь форума Reddit, причиной инцидента стало случайное многократное нажатие на кнопку питания устройства при попытке отключить будильник. Это привело к активации режима SOS. В этом режиме смартфон автоматически записывает видео и загружает его на сервер, отправляя ссылку на ролик контактам, отмеченным пользователем как экстренные.
Другие владельцы Google Pixel также рассказали о схожих случаях, когда их смартфоны снимали людей в неловких ситуациях и рассылали "компромат" контактам. Один из пользователей вспомнил, что его бывшая девушка случайно активировала эту функцию, находясь в уборной, и в итоге отправила ему несколько фотографий оттуда.
Встроенная в смартфоны Pixel система SOS предназначена для повышения безопасности пользователей, но даже здесь не обходится без инцидентов.
Ранее сообщалось, что на iPhone появилось первое приложение для взрослых.