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Мир

Смартфон известного бренда разослал интимное видео американца его контактам

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 07:54 Фото: unsplash
Смартфон Google Pixel разослал видео с изображением своего владельца в обнаженном виде друзьям и членам его семьи, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал пользователь форума Reddit, причиной инцидента стало случайное многократное нажатие на кнопку питания устройства при попытке отключить будильник. Это привело к активации режима SOS. В этом режиме смартфон автоматически записывает видео и загружает его на сервер, отправляя ссылку на ролик контактам, отмеченным пользователем как экстренные.

Другие владельцы Google Pixel также рассказали о схожих случаях, когда их смартфоны снимали людей в неловких ситуациях и рассылали "компромат" контактам. Один из пользователей вспомнил, что его бывшая девушка случайно активировала эту функцию, находясь в уборной, и в итоге отправила ему несколько фотографий оттуда.

Встроенная в смартфоны Pixel система SOS предназначена для повышения безопасности пользователей, но даже здесь не обходится без инцидентов.

Ранее сообщалось, что на iPhone появилось первое приложение для взрослых.

Аксинья Титова
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