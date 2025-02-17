Смартфон известного бренда разослал интимное видео американца его контактам

Смартфон Google Pixel разослал видео с изображением своего владельца в обнаженном виде друзьям и членам его семьи, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал пользователь форума Reddit, причиной инцидента стало случайное многократное нажатие на кнопку питания устройства при попытке отключить будильник. Это привело к активации режима SOS. В этом режиме смартфон автоматически записывает видео и загружает его на сервер, отправляя ссылку на ролик контактам, отмеченным пользователем как экстренные.

Другие владельцы Google Pixel также рассказали о схожих случаях, когда их смартфоны снимали людей в неловких ситуациях и рассылали "компромат" контактам. Один из пользователей вспомнил, что его бывшая девушка случайно активировала эту функцию, находясь в уборной, и в итоге отправила ему несколько фотографий оттуда.

Встроенная в смартфоны Pixel система SOS предназначена для повышения безопасности пользователей, но даже здесь не обходится без инцидентов.

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