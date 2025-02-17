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Мир

Лукашенко встретился с самой богатой женщиной России Татьяной Ким

Беларусь, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 04:14 Фото: president.gov.by
17 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с известной российской предпринимательницей, владелицей маркетплейса Wildberries Татьяной Ким, сообщает Zakon.kz.

Совещание проводилось по вопросам развития частного бизнеса в Беларуси, передает пресс-служба президента. Лукашенко затронул свою любимую тему о магазинах шаговой доступности и отметил, что Wildberries в Беларуси должен работать на государство.

С его слов, президент не хочет допустить исчезновения маленьких магазинов и не хочет монополии крупных сетей. Его также беспокоят разные условия их работы.

"Но если кто-то модернизировался и продвинулся в будущее, а Wildberries работает именно так (я уже боюсь, что вся торговля скоро перейдет в интернет), такие предприятия мы будем поддерживать. Но любое предприятие должно работать на Беларусь, на государство. Тогда у меня никаких не будет к вам претензий", – заявил Лукашенко.

Фото: president.gov.by

После совещания Татьяна Ким подвела его итоги в своем Telegram-канале. Она отметила, что компания старается не просто масштабировать свой бизнес, а создать целую экосистему. Она и дальше продолжит активно инвестировать в развитие инфраструктуры.

Судя по комментариям в Сети, отношения с белорусскими властями у Ким отличные. Летом она приезжала с детьми в отпуск, а для январских выборов президента, маркетплейс выпустил пакеты с призывом идти на выборы.

Сам же Лукашенко находит время не только для работы, но и для спорта. На днях они с сыном Николаем обыграли в хоккейном матче команду Минской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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