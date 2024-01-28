Лукашенко рассказал о своих ожиданиях по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Константиновском дворце рассказал о своих ожиданиях по Украине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет БелТА, Лукашенко уверен, что Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью, и славянское единство будет восстановлено. Он описал отношения с Украиной фразой "вернутся к нам, деваться некуда".

Также во время встречи Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину "как-нибудь махнуть" в Антарктиду. Глава Беларуси высказал свое предложение после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Путин поддержал шутку и согласился на поездку в неопределенном будущем.