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Лукашенко рассказал о своих ожиданиях по Украине

президент Беларуси Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Константиновском дворце рассказал о своих ожиданиях по Украине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет БелТА, Лукашенко уверен, что Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью, и славянское единство будет восстановлено. Он описал отношения с Украиной фразой "вернутся к нам, деваться некуда".

Также во время встречи Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину "как-нибудь махнуть" в Антарктиду. Глава Беларуси высказал свое предложение после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Путин поддержал шутку и согласился на поездку в неопределенном будущем.

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