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Мир

Возле места съемок "Игры престолов" нашли затонувший корабль

Возле места съемок &quot;Игры престолов&quot; нашли затонувший корабль, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 14:51 Фото: Х/WashTimes
У берегов Дубровника в Хорватии случайно обнаружили затонувшее судно XVIII века, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, деревяный корабль обнаружил дайвер и строитель Иван Букелич, когда занимался прокладкой водопровода в старом порту. Он находился на глубине менее метра под морским дном. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что судно затонуло в конце XVIII века.

"Мы пока не можем определить тип корабля и его точные размеры, но это важная археологическая находка", – заявила морской археолог Ирена Радич Росси. Останки кораблекрушения законсервированы для дальнейшего изучения при поддержке Министерства культуры Хорватии.

Дубровник, известный как "Жемчужина Адриатики", был важным торговым портом в Средние века. Город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, также знаменит как место съемок сериала "Игра престолов". Археологи надеются, что находка прольет свет на морскую историю региона.

Ранее стало известно, что спустя 250 лет на дне гавани города Ньюпорт обнаружили легендарный корабль "Индевора", которым управлял капитан Джеймс Кук.

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Андрей Дюсупов
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