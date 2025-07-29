В Китае семьям с детьми до трех лет будут выплачивать по 500 долларов в год
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Правительство Китая анонсировало общенациональную программу, которая предусматривает выплату субсидий в размере 3,6 тысячи юаней (272 808 тенге) в год на каждого ребенка младше трех лет, сообщает Zakon.kz.
По информации Financial Times, с помощью такой программы власти хотят поддержать рождаемость в стране, а также потребительские расходы.
В 2024 году в Китае родилось 9,5 млн детей, а умерло 10,9 млн человек. Население страны сокращается третий год подряд.
Эксперты отмечают, что сумма субсидии слишком мала и вряд ли может существенно повлиять на рождаемость или потребление в ближайшей перспективе, однако программа может стать основой для более масштабной поддержки домохозяйств в будущем.
Ранее сообщалось, что Британия и Австралия подписали соглашение по атомным подводным лодкам.
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