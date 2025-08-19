Миллиардер заплатит 10 млн долларов, чтобы нырнуть к обломкам "Титаника"

Неизвестный миллиардер заплатит 10 млн долларов, чтобы спуститься к обломкам "Титаника" в Атлантическом океане, сообщает Zakon.kz.

Он будет первым, кто сделает это с момента трагедии с батискафом "Титан" в 2023 году, пишет газета New York Post (NYP).

"Подробности экспедиции держатся в секрете, но ее обсуждают в отрасли. Она состоится через пару недель, рассказал источник газеты и добавил, что журналисты наверняка знают его имя", – говорится в публикации.

Собеседник NYP пояснил, что не хочет мешать этому миллиардеру самому объявить о предстоящей экспедиции.

Напомним, туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к океанскому лайнеру, затонувшему в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 км. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.

Спустя четыре дня спасатели нашли его обломки: батискаф полностью разрушился из-за направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.

На борту аппарата американской компании OceanGate Expeditions находились пять человек: ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.