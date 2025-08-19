#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Мир

Миллиардер заплатит 10 млн долларов, чтобы нырнуть к обломкам "Титаника"

Титаник, корабли, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 19:51 Фото: Тwitter/SkyNews
Неизвестный миллиардер заплатит 10 млн долларов, чтобы спуститься к обломкам "Титаника" в Атлантическом океане, сообщает Zakon.kz.

Он будет первым, кто сделает это с момента трагедии с батискафом "Титан" в 2023 году, пишет газета New York Post (NYP).

"Подробности экспедиции держатся в секрете, но ее обсуждают в отрасли. Она состоится через пару недель, рассказал источник газеты и добавил, что журналисты наверняка знают его имя", – говорится в публикации.

Собеседник NYP пояснил, что не хочет мешать этому миллиардеру самому объявить о предстоящей экспедиции.

Напомним, туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к океанскому лайнеру, затонувшему в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 км. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.

Спустя четыре дня спасатели нашли его обломки: батискаф полностью разрушился из-за направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.

На борту аппарата американской компании OceanGate Expeditions находились пять человек: ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Более 6 тыс. студенческих виз аннулировали в США
Мир
18:33, Сегодня
Более 6 тыс. студенческих виз аннулировали в США
Трамп сделал заявления по Крыму и вступлению Украины в НАТО
Мир
17:45, Сегодня
Трамп сделал заявления по Крыму и вступлению Украины в НАТО
Токио назвали лучшим городом мира для удаленной работы и отдыха
Мир
08:50, Сегодня
Токио назвали лучшим городом мира для удаленной работы и отдыха
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: