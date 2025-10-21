#АЭС в Казахстане
Мир

Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности

Основатель Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 08:02 Фото: Instagram/durov
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в соцсети Х, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности и передаст их в Лувр в Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

Накануне инцидента Дуров заявил, что не удивлен ограблением Лувра.

По его словам, случившееся стало еще одним признаком упадка Франции, правительство которой отвлекает народ мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять настоящим.

"С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби", – написал Дуров.

Газета Parisien 19 октября объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах.

Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.

Ранее Макрон пригрозил грабителям Лувра.

Аксинья Титова
