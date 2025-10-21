Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в соцсети Х, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности и передаст их в Лувр в Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

Накануне инцидента Дуров заявил, что не удивлен ограблением Лувра.

Happy to buy the stolen jewelry and donate it back to the Louvre. I mean Louvre Abu Dhabi, of course; no one steals from Louvre Abu Dhabi. — Pavel Durov (@durov) October 20, 2025

По его словам, случившееся стало еще одним признаком упадка Франции, правительство которой отвлекает народ мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять настоящим.

"С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби", – написал Дуров.

Газета Parisien 19 октября объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах.

Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.

Ранее Макрон пригрозил грабителям Лувра.