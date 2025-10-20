Макрон пригрозил грабителям Лувра
Он уверен, что произошедшее 19 октября ограбление Лувра – это посягательство на наследие, которым дорожит Франция. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.
"Ограбление Лувра – это покушение на историческое наследие, которым мы дорожим. Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом", – написал он.
Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025
Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.…
Ранее парижский прокурор Лора Бекко перечислила, что конкретно похитили злоумышленники:
- ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона;
- три ювелирных украшения (колье, серьги и тиару) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830-1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;
- четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиару.
Также похитители пытались украсть корону императрицы Евгении, но ее удалось вернуть: украшение было брошено сломанным.
По данным прокуратуры, на данный момент разыскиваются четыре человека, участвовавших в преступлении. Все они мужчины. Злоумышленники покидали место преступления на скутерах, скрыв лица.