Мир

Макрон пригрозил грабителям Лувра

Ограбление Лувра
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что преступники предстанут перед судом, сообщает Zakon.kz.

Он уверен, что произошедшее 19 октября ограбление Лувра – это посягательство на наследие, которым дорожит Франция. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

"Ограбление Лувра – это покушение на историческое наследие, которым мы дорожим. Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом", – написал он.

Ранее парижский прокурор Лора Бекко перечислила, что конкретно похитили злоумышленники:

  • ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона;
  • три ювелирных украшения (колье, серьги и тиару) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830-1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;
  • четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиару.

Также похитители пытались украсть корону императрицы Евгении, но ее удалось вернуть: украшение было брошено сломанным.

По данным прокуратуры, на данный момент разыскиваются четыре человека, участвовавших в преступлении. Все они мужчины. Злоумышленники покидали место преступления на скутерах, скрыв лица.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Эмманюэль Макрон на казахском языке заявил о глубокой дружбе казахов и французов
20:47, 05 ноября 2024
Эмманюэль Макрон на казахском языке заявил о глубокой дружбе казахов и французов
Макрон залпом выпил бутылку пива на публике
00:34, 19 июня 2023
Макрон залпом выпил бутылку пива на публике
Макрон собирает экстренный саммит по Украине
21:15, 16 февраля 2025
Макрон собирает экстренный саммит по Украине
