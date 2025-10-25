Бывшую жену Дмитрия Бивола заочно арестовали в Кыргызстане

Главное управление внутренних дел Бишкека 25 октября возбудило уголовное дело в отношении Екатерины Бивол по статье 330 Уголовного кодекса Кыргызстана "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Кaktus.media, основанием стали опубликованные 21 октября видеоматериалы, в которых, по версии следствия, Бивол допустила оскорбительные высказывания в адрес кыргызского народа. В ГУВД отметили, что она "использовала высокий уровень публичной узнаваемости и влияние в медиапространстве", что, по мнению следствия, усилило общественную опасность ее действий.



25 октября гражданке Бивол заочно предъявлено обвинение. Решением следственного судьи Первомайского районного суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в учреждении №21 Государственной службы исполнения наказаний.

Бивол объявлена в розыск. Следствие и экспертизы по делу продолжаются. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

Известный боксер Дмитрий Бивол и его жена Екатерина объявили о разводе летом 2023 года. После этого она стала регулярно публиковать в социальных сетях посты, в которых обвиняла Бивола в изменах, моральном давлении и неуплате алиментов.

За оскорбление людей – экс-супруга и его матери – Екатерину уже привлекали к ответственности: в России прокуратура заводила административное дело, суд назначил женщине наказание в виде предупреждения.

22 октября сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) Кыргызстана ведет доследственную проверку по факту распространения видео с оскорбительными высказываниями в адрес народа страны.

