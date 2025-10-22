Полиция Кыргызстана отреагировала на оскорбительные видео бывшей жены Дмитрия Бивола

Министерство внутренних дел (МВД) Кыргызстана ведет доследственную проверку по факту распространения видео с оскорбительными высказываниями в адрес народа страны, сообщает Zakon.kz.

Автор видео – бывшая жена звезды мирового спорта, боксера Дмитрия Бивола Екатерина. На своей странице в Instagram она опубликовала серию видеороликов, в которых нецензурно оскорбила представителей разных национальностей, в том числе кыргызов. В данный момент аккаунт женщины не открывается. Между тем, видео скачали и распространяют в Интернете с требованием привлечь ее к уголовной ответственности.

В МВД Кыргызстана отреагировали на ситуацию.

"В связи с распространением в интернет-пространстве видео, на котором женщина, находясь за рулем автомобиля, допускает оскорбительные высказывания в адрес представителей различных национальностей, МВД Кыргызской Республики заявляет следующее. Подобные действия являются недопустимыми и противоречат принципам межнационального уважения и толерантности. Вне зависимости от места проживания, каждый человек обязан соблюдать нормы морали и права, не допускать разжигания вражды и розни. В настоящее время данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы", – заявили в ведомстве.

Известный боксер Дмитрий Бивол и его жена Екатерина объявили о разводе летом 2023 года. После этого она стала регулярно публиковать в социальных сетях посты, в которых обвиняла Бивола в изменах, моральном давлении и неуплате алиментов.

За оскорбление людей – экс-супруга и его матери – Екатерину уже привлекали к ответственности: в России прокуратура заводила административное дело, суд назначил женщине наказание в виде предупреждения.

В начале 2025 года Дмитрий Бивол бился с Артуром Бетербиевым. И его экс-жена на фоне боя устроила большую активность в соцсетях, вызвав критику.