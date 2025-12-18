Женщины-депутаты в Мексике сцепились и устроили потасовку прямо на заседании

На днях в столице Мексики, Мехико, во время заседания городского совета члены совета от двух партий начали драку, тянув друг друга за волосы и крича, сообщает Zakon.kz.

Во время обсуждения законопроекта о ликвидации "учреждения прозрачности", занимающегося личными данными, и создании другой организации члены партий Национального движения (PAN) и Национального движения обновления (MORENA) начали спорить вокруг главной трибуны совета. Об этом передает NDTV.

В моменты нарастания напряженности женщины-члены совета, находящиеся вокруг стола, такие как Даниэла Альварес, Юрири Аяла, Марта Авила, Росарио Моралес и Клаудия Перес, начали драться, тянув друг друга за волосы, толкаясь и крича. В это время некоторые члены совета пытались их разнять, а другие запечатлели эти моменты на камеры своих телефонов.

15 декабря в Мехико разбился частный самолет.