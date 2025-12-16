Бизнес-джет с людьми на борту разбился в Мексике

15 декабря возле аэропорта Толука в Мехико потерпел крушение частный самолет, сообщает Zakon.kz.

Самолет, предположительно бизнес-джет Cessna Citation III, выполнял рейс из Акапулько в Толуку, уточняет издание Milenio. Катастрофа произошла примерно в 5,7 км от взлетно-посадочной полосы. По данным экстренных служб, воздушное судно упало на территорию автомастерской, произошел взрыв и начался пожар.

📹🔴 Así fue el momento exacto en el que se desplomó avioneta cerca del aeropuerto de Toluca; hay al menos 6 muertos



En el jet ejecutivo viajaban diez personas: el piloto, copiloto y ocho pasajeros.



Las cámaras de seguridad captaron una densa columna de humo negra que se eleva… pic.twitter.com/lSVaPu6jP2 — Milenio (@Milenio) December 15, 2025

На борту воздушного судна находились 10 человек: два члена экипажа и восемь пассажиров. По предварительным данным, семь человек погибли.

К месту происшествия оперативно выехали пожарные расчеты из близлежащих муниципалитетов, сотрудники гражданской обороны, полиции и Мексиканского Красного Креста. Для расследования причин аварии создана рабочая группа с участием федерального агентства гражданской авиации и властей штата Мехико.

Ранее на борту американской авиакомпании, прилетевшем на Арубу из Амстердама, пассажиры обнаружили огромную крысу.