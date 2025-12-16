#Казахстан в сравнении
Мир

Бизнес-джет с людьми на борту разбился в Мексике

Авиакатастрофа в Мексике , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 07:37 Фото: X/vialhermes
15 декабря возле аэропорта Толука в Мехико потерпел крушение частный самолет, сообщает Zakon.kz.

Самолет, предположительно бизнес-джет Cessna Citation III, выполнял рейс из Акапулько в Толуку, уточняет издание Milenio. Катастрофа произошла примерно в 5,7 км от взлетно-посадочной полосы. По данным экстренных служб, воздушное судно упало на территорию автомастерской, произошел взрыв и начался пожар.

На борту воздушного судна находились 10 человек: два члена экипажа и восемь пассажиров. По предварительным данным, семь человек погибли.

К месту происшествия оперативно выехали пожарные расчеты из близлежащих муниципалитетов, сотрудники гражданской обороны, полиции и Мексиканского Красного Креста. Для расследования причин аварии создана рабочая группа с участием федерального агентства гражданской авиации и властей штата Мехико.

Ранее на борту американской авиакомпании, прилетевшем на Арубу из Амстердама, пассажиры обнаружили огромную крысу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
