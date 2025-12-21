Мертвую бабушку под видом спящего человека пронесли на борт самолета в Испании

Британская семья из пяти человек пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета EasyJet рейсом из Малаги в лондонский аэропорт Гатвик, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror со ссылкой на свидетелей, люди доставили женщину до места в самолете на инвалидной коляске, а потом совместными усилиями усадили ее на место.

"Пять родственников помогли 89-летней женщине подняться на борт самолета, и, по словам свидетелей, семья сообщила сотрудникам авиакомпании, что она плохо себя чувствует и заснула", – говорится в сообщении.

По мнению пассажиров, при посадке бабушка уже была мертва, но экипажу сообщили о смерти женщины незадолго перед взлетом. В результате самолет развернули на взлетно-посадочной полосе и вылет задержался на 12 часов.

