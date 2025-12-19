Бродяга без документов пробрался на борт самолета в Лондоне

Неопрятный мужчина без паспорта и посадочного талона проник на самолет в лондонском аэропорту Хитроу 18 декабря, сообщает Zakon.kz.

Неизвестный прошел через турникеты, где нужно сканировать посадочный талон, вместе с другим пассажиром. Затем он прошел проверку безопасности, где у него не обнаружили запрещенных веществ. Об этом пишет газета The Telegraph.

После этого нарушитель обманул сотрудников авиакомпании British Airways, проверявших посадочные талоны у пассажиров, представившись членом семьи, которая прошла проверку билетов ранее. Таким образом мужчина попал на борт, который должен был вылететь из Лондона в столицу Норвегии Осло.

"Этот парень ходил по салону, пока самолет не заполнился. Затем к нему подошел один из членов экипажа. И стало ясно, что у этого человека не было ни посадочного талона, ни чего-либо другого", – рассказал один из пассажиров того рейса Майк ЛаКорте.

Когда стало понятно, что мужчина попал на борт незаконно, на место прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта, а вскоре и вооруженная полиция. Они вывели неизвестного из самолета и арестовали его.

После этого бортпроводники проверили все багажные полки на лайнере, а пассажиров направили на повторный досмотр. Самолет даже проверили служебные собаки.

"В итоге рейс из Лондона в Осло задержался на три часа", – говорится в публикации.

