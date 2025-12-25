Новая функция и старая проблема: дизайнеры и художники бойкотируют соцсеть Илона Маска

Пользователи соцсети X (ранее Twitter) недовольны внедрением ИИ-редактора изображений, который работает на базе модели Grok, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DTF, функция доступна бесплатно и позволяет пользователям редактировать изображения прямо в ленте – для этого достаточно нажать на соответствующий значок и ввести текстовый запрос. Нейросеть может изменить отдельные элементы снимка или полностью переработать его стиль, а результат публикуется в комментариях к оригинальному посту.

Отмечается, что нововведение вызвало резкую критику со стороны художников и дизайнеров. Представители креативного сообщества заявили, что такая механика позволяет обрабатывать изображения без согласия авторов и фактически открывает путь к несанкционированному использованию работ. В ответ некоторые авторы начали удалять свои публикации и объявили о переходе на альтернативные платформы, в частности Bluesky.

Согласно данным издания, часть пользователей также призвала X внедрить опцию запрета редактирования изображений, чтобы авторы могли контролировать использование своего контента.

