Мир

Новая функция и старая проблема: дизайнеры и художники бойкотируют соцсеть Илона Маска

ИИ-фоторедактор в ленте X стал причиной бойкота платформы Илона Маска, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 01:10 Фото: unsplash
Пользователи соцсети X (ранее Twitter) недовольны внедрением ИИ-редактора изображений, который работает на базе модели Grok, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DTF, функция доступна бесплатно и позволяет пользователям редактировать изображения прямо в ленте – для этого достаточно нажать на соответствующий значок и ввести текстовый запрос. Нейросеть может изменить отдельные элементы снимка или полностью переработать его стиль, а результат публикуется в комментариях к оригинальному посту.

Отмечается, что нововведение вызвало резкую критику со стороны художников и дизайнеров. Представители креативного сообщества заявили, что такая механика позволяет обрабатывать изображения без согласия авторов и фактически открывает путь к несанкционированному использованию работ. В ответ некоторые авторы начали удалять свои публикации и объявили о переходе на альтернативные платформы, в частности Bluesky.

Согласно данным издания, часть пользователей также призвала X внедрить опцию запрета редактирования изображений, чтобы авторы могли контролировать использование своего контента.

Ранее Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана обратилась к гражданам из-за SMS от 1414.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
