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Соцсеть Илона Маска может потерять 75 млн долларов

X Фото: unsplash
Соцсеть X (ранее Twitter) из-за слов Маска о евреях к концу года может потерять до $75 млн, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет New-York Times, ссылаясь на внутренний документ компании.

Издание пишет, что приостановить сотрудничество с бывшим Twitter могут до 200 рекламодателей вслед за Apple, Airbnb, Coca-Cola и Microsoft.

Ранее стало известно, что Apple приостановил свою рекламу на площадке Х после того, как Илон Маск поддержал антисемитский пост. Ранее от размещения рекламы на площадке отказался крупнейший производитель программного обеспечения IBM.

Позже Илон Маск заявил, что подаст "термоядерный иск" против Media Matters и других компаний после того, как крупные американские компании приостановили свою рекламу на его сайте в социальной сети.

Спустя пару дней миллиардер сдержал слово и подал иск против компании, которая обвинила соцсеть X в рекламе пронацистского контента

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