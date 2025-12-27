Трагедия на автомагистрали в Японии: цепная авария привела к возгоранию автомобилей

Авария произошла 26 декабря на скоростной автомагистрали Кан-эцу в префектуре Гунма. В ДТП столкнулось более 50 автомобилей, что привело к крупному пожару. В результате аварии один человек погиб, 26 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел после столкновения двух грузовиков в городе Минаками, примерно в 160 км от Токио. Сильный снегопад и гололед не позволили водителям вовремя затормозить, что привело к серии массовых столкновений, пишет News Arena India.

"Перекрывшие часть автомагистрали грузовики вызвали дальнейшую цепную реакцию аварий. В ДТП пострадали 26 человек. Погибла 77-летняя жительница столицы. Пять человек находятся в тяжелом состоянии", – сообщили в полиции префектуры.

Авария привела к пожару, который охватил более 10 автомобилей, часть из них полностью выгорела. Огонь удалось потушить примерно через семь часов.

