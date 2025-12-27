Трагедия на автомагистрали в Японии: цепная авария привела к возгоранию автомобилей
Инцидент произошел после столкновения двух грузовиков в городе Минаками, примерно в 160 км от Токио. Сильный снегопад и гололед не позволили водителям вовремя затормозить, что привело к серии массовых столкновений, пишет News Arena India.
"Перекрывшие часть автомагистрали грузовики вызвали дальнейшую цепную реакцию аварий. В ДТП пострадали 26 человек. Погибла 77-летняя жительница столицы. Пять человек находятся в тяжелом состоянии", – сообщили в полиции префектуры.
Авария привела к пожару, который охватил более 10 автомобилей, часть из них полностью выгорела. Огонь удалось потушить примерно через семь часов.
🚨🇯🇵 MASSIVE PILEUP ON JAPAN EXPRESSWAY: OVER 50 VEHICLES CRASH, 1 DEAD, 26 INJURED— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 26, 2025
Chaos hit Japan's Kanetsu Expressway hard in Minakami, Gunma Prefecture.
More than 50 cars and trucks smashed into each other in a fiery wreck that killed at least one person and hurt 26 others.… pic.twitter.com/TIVdsP1bAi
Ранее сообщалось, что в Алматы на Ташкентском тракте произошла серьезная авария, в результате которой пострадал один человек.