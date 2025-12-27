#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Происшествия

Гололед и встречка: смертельная авария произошла на трассе Павлодар – Омск

ДТП на трассе в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 14:01 Фото: Zakon.kz
27 декабря на автодороге Павлодар – Омск, вблизи села Бобровка, произошло ДТП. В результате аварии погибли два водителя, один пассажир госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, по данному факту заведено уголовное дело.

Согласно предварительным данным, на дороге был гололед, из-за чего водитель автомашины марки Toyota Vitz, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автомашиной Hyundai Accent.

Автомашины водворены на специализированную стоянку. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортного средства и учитывать изменения погодных условий.

Ранее сообщалось, что 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Смертельная авария произошла на трассе Жезказган – Петропавловск
01:01, 24 января 2024
Смертельная авария произошла на трассе Жезказган – Петропавловск
Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области
12:40, 02 января 2023
Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области
Мотоциклист попал в больницу в результате аварии на трассе Павлодар – Омск
21:02, 06 апреля 2025
Мотоциклист попал в больницу в результате аварии на трассе Павлодар – Омск
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: