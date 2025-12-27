Гололед и встречка: смертельная авария произошла на трассе Павлодар – Омск
Как рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, по данному факту заведено уголовное дело.
Согласно предварительным данным, на дороге был гололед, из-за чего водитель автомашины марки Toyota Vitz, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автомашиной Hyundai Accent.
Автомашины водворены на специализированную стоянку. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.
Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортного средства и учитывать изменения погодных условий.
