Гололед и встречка: смертельная авария произошла на трассе Павлодар – Омск

27 декабря на автодороге Павлодар – Омск, вблизи села Бобровка, произошло ДТП. В результате аварии погибли два водителя, один пассажир госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, по данному факту заведено уголовное дело.

Согласно предварительным данным, на дороге был гололед, из-за чего водитель автомашины марки Toyota Vitz, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автомашиной Hyundai Accent.

Автомашины водворены на специализированную стоянку. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортного средства и учитывать изменения погодных условий.

