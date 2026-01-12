"Звездная помощь": впервые в истории астронавта эвакуировали с орбиты из-за проблем со здоровьем

NASA возвращает экипаж Crew-11 с Международной космической станции из-за проблем со здоровьем у одного из четырех астронавтов. Это решение стало "беспрецедентным", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, это первый случай за 25-летнюю историю станции, когда миссия была прервана из-за состояния здоровья. В NASA сообщили, что один из четырех членов экипажа испытал медицинские проблемы на борту станции. Сейчас его состояние стабильное.

После консультаций с медицинским руководством руководитель NASA приказал экипажу как можно быстрее вернуться. Предварительно, они прибудут на Землю 15 января.

Космический корабль SpaceX Dragon Endeavour доставит Crew-11 на Землю в ближайшие дни. Экипаж прибыл на МКС в августе и должен был провести там от шести до восьми месяцев.

В состав экипажа входят командир Зена Кардман, пилот Майк Финке, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.

В комментарии изданию историк космоса и эксперт NASA Род Пайл заявил, что это решение является первым историческим случаем в истории пилотируемых космических полетов США.

В прошлом у NASA была одна заметная чрезвычайная медицинская ситуация, когда астронавт перенес тромбоз глубоких вен, но его удалось стабилизировать на орбите и экипаж продолжил миссию.

