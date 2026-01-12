#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Мир

"Звездная помощь": впервые в истории астронавта эвакуировали с орбиты из-за проблем со здоровьем

Космос, скафандр, корабль, трос, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 05:59 Фото: pexels
NASA возвращает экипаж Crew-11 с Международной космической станции из-за проблем со здоровьем у одного из четырех астронавтов. Это решение стало "беспрецедентным", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, это первый случай за 25-летнюю историю станции, когда миссия была прервана из-за состояния здоровья. В NASA сообщили, что один из четырех членов экипажа испытал медицинские проблемы на борту станции. Сейчас его состояние стабильное.

После консультаций с медицинским руководством руководитель NASA приказал экипажу как можно быстрее вернуться. Предварительно, они прибудут на Землю 15 января.

Космический корабль SpaceX Dragon Endeavour доставит Crew-11 на Землю в ближайшие дни. Экипаж прибыл на МКС в августе и должен был провести там от шести до восьми месяцев.

В состав экипажа входят командир Зена Кардман, пилот Майк Финке, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.

В комментарии изданию историк космоса и эксперт NASA Род Пайл заявил, что это решение является первым историческим случаем в истории пилотируемых космических полетов США.

В прошлом у NASA была одна заметная чрезвычайная медицинская ситуация, когда астронавт перенес тромбоз глубоких вен, но его удалось стабилизировать на орбите и экипаж продолжил миссию.

Ранее стало известно, что другой астронавт NASA "оставил" всю свою семью на Луне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
NASA досрочно возвращает экипаж с МКС из-за проблем со здоровьем астронавта
13:20, 10 января 2026
NASA досрочно возвращает экипаж с МКС из-за проблем со здоровьем астронавта
С астронавта сняли обвинения за "съеденный" в космосе помидор
11:08, 09 декабря 2023
С астронавта сняли обвинения за "съеденный" в космосе помидор
Астронавты NASA вернулись на Землю после пяти месяцев на МКС
13:58, 09 августа 2025
Астронавты NASA вернулись на Землю после пяти месяцев на МКС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: