С астронавта сняли обвинения за "съеденный" в космосе помидор

Члены экипажа Международной космической станции заявили, что с астронавта Фрэнка Рубио сняли обвинения в том, что он съел этот помидор, сообщает Zakon.kz.

Астронавт NASA Джасмин Могбели во время прямой трансляции сообщила, что останки помидора нашли спустя восемь месяцев после того, как другой астронавт Фрэнк Рубио по ошибке потерял его, сообщает UPI.



"Нашего хорошего друга Фрэнка Рубио, который уже отправился домой, долгое время обвиняли в том, что он съел помидор. Но мы можем оправдать его. Мы нашли помидор". Джасмин Могбели

Рубио, который вернулся на Землю в сентябре, в течение нескольких месяцев был объектом шутливых обвинений в том, что он съел выращенный в космосе помидор.



"Я провел столько часов в поисках этой штуки. Я уверен, что засохший помидор в какой-то момент обнаружится и оправдает меня спустя годы". Фрэнка Рубио

Астронавты не сообщили, где они нашли помидор и в каком он был состоянии, но Рубио ранее предсказал, что из-за влажности на борту станции он будет находиться в состоянии прогрессирующего распада.