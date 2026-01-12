Средняя годовая температура воздуха по странам: какая в Казахстане

Новая инфографика, представленная специалистами портала Visual Capitalist, показывает среднюю годовую температуру воздуха для стран и территорий по всей планете, сообщает Zakon.kz.

Данные для визуализации предоставлены Группой Всемирного банка и основаны на климатологических данных Climatic Research Unit.

Средняя годовая температура воздуха рассчитывается как среднее значение суточных минимальных и максимальных температур для каждой страны за период с 1991 по 2020 год.

Буркина-Фасо возглавляет мировой рейтинг со средней годовой температурой 30,4°C. В числе самых жарких стран также Мали, Сенегал, Мавритания, Джибути и Гамбия. В целом шесть из десяти самых жарких стран мира находятся в Африке.

Такая концентрация высоких температур во многом обусловлена географией.

Значительная часть континента расположена вблизи экватора или в аридных и полуаридных климатических зонах, где интенсивное солнечное излучение и низкая облачность поддерживают высокие температуры на протяжении всего года.

За пределами Африки стабильно высокие температуры фиксируются в ряде тропических островных государств и стран Ближнего Востока. Такие территории, как Аруба, Токелау, Тувалу и Кюрасао, имеют среднюю годовую температуру около 28-29°C, а Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты демонстрируют сопоставимые значения.

Фото: Visual Capitalist

Для этих регионов характерны небольшие сезонные колебания температуры. Теплые океанические воды и пустынный климат способствуют сохранению высоких среднегодовых показателей.

На противоположном конце температурного спектра находятся страны, расположенные на высоких широтах или обладающие значительными полярными территориями. Гренландия имеет самую низкую среднюю годовую температуру – -18,7°C. Далее следуют Шпицберген и Ян-Майен (арктические территории Норвегии), Канада и Россия.

Средней температурой воздуха по Казахстану считается 7,11°C.

