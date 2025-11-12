Страны, в которых люди работают меньше и больше всех – где расположился Казахстан

Новая инфографика Visual Capitalist, основанная на данных World Population Review, показала, в каких странах мира люди работают больше всего, сообщает Zakon.kz.

В среднем по планете показатель составляет около 38,7 часа в неделю, однако разрыв между самыми трудолюбивыми и самыми свободными от работы странами достигает почти 30 часов.

Бутан занял первое место с показателем 54,5 часа в неделю. За ним следуют Судан (50,8 часа), Лесото (50,2 часа), Республика Конго (48,7 часа) и ОАЭ (48,4 часа). Высокая нагрузка в этих странах часто связана с трудоёмкими отраслями, отсутствием неполной занятости и слабой социальной защитой.

На другом полюсе рейтинга оказались страны Европы и Ближнего Востока, где жители проводят на работе менее 30 часов. Самая короткая рабочая неделя – в Йемене (25,9 часа), Нидерландах (26,8 часа), Норвегии (27,1 часа) и Австрии (28,4 часа). Эти государства выигрывают за счет высокой производительности, автоматизации и развитых трудовых прав.

В Казахстане средняя рабочая неделя составляет 38 часов – чуть меньше мирового среднего. Мужчины при этом работают дольше женщин: 39,4 часа против 36,5. Для сравнения, жители США проводят на работе 36,1 часа, в Канаде – 32,3 часа, а во Франции – всего 30,8 часа.

Данные для исследования предоставлены Международной организацией труда и Организацией экономического сотрудничества и развития. Они учитывают как работников с полной и частичной занятостью, так и самозанятых.

Ранее стало известно, где продукты дешевеют, а где дорожают быстрее всего.