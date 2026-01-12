#Казахстан в сравнении
Мир

Гениальная шимпанзе Ай, умевшая читать и писать, умерла в Японии

гениальная шимпанзе умерла в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 00:47 Фото: pixabay
Самка шимпанзе по кличке Ай, известная своей способностью распознавать буквы и цифры, умерла от старости и полиорганной недостаточности в возрасте 49 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Straits Times со ссылкой на японское учреждение, проводившее эксперименты с участием животного.

Центр эволюционного происхождения человеческого поведения Киотского университета в Инуяме, префектура Айти, сообщил, что Ай родилась в Западной Африке в 1976 году и прибыла в центр в следующем году. Она начала изучать языки с помощью различных материалов, включая компьютеры, в возрасте 18 месяцев. Ученые отметили, что она продемонстрировала отличные навыки чтения и письма, в том числе указала на иероглиф, обозначающий зеленый цвет, среди множества других иероглифов после того, как увидела изображение зеленого цвета, а британский научный журнал Nature опубликовал о ней статью в 1985 году.

Отмечается, что шимпанзе Ай называли "гениальной" за ее способность к обучению и пытливый ум.

Ай умерла 9 января под присмотром персонала центра, ранее известного как Институт исследований приматов. 

Ранее сообщалось, что диких животных в Казахстане подкармливают лесники.

Елена Беляева
Елена Беляева
