Гениальная шимпанзе Ай, умевшая читать и писать, умерла в Японии

Самка шимпанзе по кличке Ай, известная своей способностью распознавать буквы и цифры, умерла от старости и полиорганной недостаточности в возрасте 49 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Straits Times со ссылкой на японское учреждение, проводившее эксперименты с участием животного.

Центр эволюционного происхождения человеческого поведения Киотского университета в Инуяме, префектура Айти, сообщил, что Ай родилась в Западной Африке в 1976 году и прибыла в центр в следующем году. Она начала изучать языки с помощью различных материалов, включая компьютеры, в возрасте 18 месяцев. Ученые отметили, что она продемонстрировала отличные навыки чтения и письма, в том числе указала на иероглиф, обозначающий зеленый цвет, среди множества других иероглифов после того, как увидела изображение зеленого цвета, а британский научный журнал Nature опубликовал о ней статью в 1985 году.

Отмечается, что шимпанзе Ай называли "гениальной" за ее способность к обучению и пытливый ум.



Ай умерла 9 января под присмотром персонала центра, ранее известного как Институт исследований приматов.

The world's most famous chimpanzee, Ai, has died, according to the BBC.



Ai died on January 9 in Japan at the age of 49. The cause of death was old age and organ failure. She gained worldwide fame for her remarkable cognitive abilities – she could process numbers, distinguish… pic.twitter.com/4Aze9Zlg9E — lone wolf (@MApodogan) January 12, 2026

Ранее сообщалось, что диких животных в Казахстане подкармливают лесники.