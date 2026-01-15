Миллиардер Цукерберг вводит огромные бонусы для своих сотрудников

В этом году Марк Цукерберг вводит бонусы до 300% и новую систему оценки сотрудников в Meta, сообщает Zakon.kz.

Как передает Business Insider, размеры бонусов будут зависеть от многих показателей. Например:

мета-премия в размере 300%, если увеличил доход команды или привлек новых пользователей; выдающаяся – 200%, если улучшил процессы, сэкономил часы работы и заметно продвинул проект;

отличная – 115%, если просто выполнял работу хорошо и стабильно;

не соответствует ожиданиям – 0-50%, если регулярно пропускал дедлайны или работал плохо.

"Цель изменений – сильнее вознаграждать топ-перформеров и повысить общую результативность команд", – подчеркивают в Meta.

Таким образом, новая система Checkpoint заменяет прежний формат ежегодных оценок. Теперь результаты работы сотрудников будут анализироваться чаще, с упором на:

конкретный вклад в продукты;

бизнес-показатели;

стратегические приоритеты компании.

Руководство Meta считает, что более частая и прозрачная обратная связь позволит быстрее выявлять как лидеров, так и тех, кто не справляется с ожиданиями.

Между тем рейтинг самых влиятельных городов мира составил японский фонд Mori Memorial Foundation.