Мир

Миллиардер Цукерберг вводит огромные бонусы для своих сотрудников

Работа в Meta, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 08:47 Фото: Facebook/zuck
В этом году Марк Цукерберг вводит бонусы до 300% и новую систему оценки сотрудников в Meta, сообщает Zakon.kz.

Как передает Business Insider, размеры бонусов будут зависеть от многих показателей. Например:

  • мета-премия в размере 300%, если увеличил доход команды или привлек новых пользователей; выдающаяся – 200%, если улучшил процессы, сэкономил часы работы и заметно продвинул проект;
  • отличная – 115%, если просто выполнял работу хорошо и стабильно;
  • не соответствует ожиданиям – 0-50%, если регулярно пропускал дедлайны или работал плохо.
"Цель изменений – сильнее вознаграждать топ-перформеров и повысить общую результативность команд", – подчеркивают в Meta.

Таким образом, новая система Checkpoint заменяет прежний формат ежегодных оценок. Теперь результаты работы сотрудников будут анализироваться чаще, с упором на:

  • конкретный вклад в продукты;
  • бизнес-показатели;
  • стратегические приоритеты компании.

Руководство Meta считает, что более частая и прозрачная обратная связь позволит быстрее выявлять как лидеров, так и тех, кто не справляется с ожиданиями.

Между тем рейтинг самых влиятельных городов мира составил японский фонд Mori Memorial Foundation.

