#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.84
595.75
6.47
Туризм

Я уеду жить в Лондон: рейтинг самых влиятельных городов мира

Рейтинг лучших городов мира, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 04:50 Фото: pixabay
Японский фонд Mori Memorial Foundation составил список самых влиятельных городов мира, сообщает Zakon.kz.

Список "самых притягательных" городов мира составлен на основе 72 показателей, от продолжительности жизни и качества воздуха до количества стартапов, ночных клубов и университетов. Под притягательностью города авторы исследования понимают "всеобъемлющую способность привлекать людей, капитал и предприятия со всего мира".

Для оценки они разделили все показатели по шести категориям:

  • экономика;
  • исследования и разработки;
  • культурное взаимодействие;
  • качество жизни;
  • окружающая среда;
  • доступность.

Так, первое место 14-й раз подряд занял Лондон. Столица Англии и Соединенного Королевства показала особенно высокие результаты в категориях культурного взаимодействия и доступности, набрав в общей сложности 1642,2 балла из 2700 возможных.

Среди преимуществ Лондона исследователи выделили:

  • непосредственную близость шести международных аэропортов;
  • разветвленную и надежную сеть метро;
  • быстро развивающуюся велосипедную инфраструктуру.
"Помимо всемирно известных музеев и театров, в городе есть множество других культурных площадок и событий", – отметили авторы рейтинга.

На втором месте оказался Токио, который впервые с момента появления рейтинга обогнал Нью-Йорк и стал лидером в категории комфортного проживания, а также занял вторую строчку в категории культурного взаимодействия. Нью-Йорк же опустился в общем рейтинге на третье место из-за роста стоимости жизни.

В пятерку самых притягательных городов также вошли Париж и Сингапур. Далее в топ-10 идут Сеул, Амстердам, Шанхай, Дубай и Берлин.

Недавно выяснилось, что путешественники все чаще выбирают неспешные поездки вместо активных туров по крупным городам с насыщенной программой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Опубликовали список самых влиятельных людей мира
08:07, 18 апреля 2024
Опубликовали список самых влиятельных людей мира
Названа самая влиятельная женщина в мире
07:41, 06 декабря 2023
Названа самая влиятельная женщина в мире
Названы самые влиятельные тренеры мирового футбола
11:20, 08 октября 2024
Названы самые влиятельные тренеры мирового футбола
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: