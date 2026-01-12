Я уеду жить в Лондон: рейтинг самых влиятельных городов мира
Список "самых притягательных" городов мира составлен на основе 72 показателей, от продолжительности жизни и качества воздуха до количества стартапов, ночных клубов и университетов. Под притягательностью города авторы исследования понимают "всеобъемлющую способность привлекать людей, капитал и предприятия со всего мира".
Для оценки они разделили все показатели по шести категориям:
- экономика;
- исследования и разработки;
- культурное взаимодействие;
- качество жизни;
- окружающая среда;
- доступность.
Так, первое место 14-й раз подряд занял Лондон. Столица Англии и Соединенного Королевства показала особенно высокие результаты в категориях культурного взаимодействия и доступности, набрав в общей сложности 1642,2 балла из 2700 возможных.
Среди преимуществ Лондона исследователи выделили:
- непосредственную близость шести международных аэропортов;
- разветвленную и надежную сеть метро;
- быстро развивающуюся велосипедную инфраструктуру.
"Помимо всемирно известных музеев и театров, в городе есть множество других культурных площадок и событий", – отметили авторы рейтинга.
На втором месте оказался Токио, который впервые с момента появления рейтинга обогнал Нью-Йорк и стал лидером в категории комфортного проживания, а также занял вторую строчку в категории культурного взаимодействия. Нью-Йорк же опустился в общем рейтинге на третье место из-за роста стоимости жизни.
В пятерку самых притягательных городов также вошли Париж и Сингапур. Далее в топ-10 идут Сеул, Амстердам, Шанхай, Дубай и Берлин.
Недавно выяснилось, что путешественники все чаще выбирают неспешные поездки вместо активных туров по крупным городам с насыщенной программой.