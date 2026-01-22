#Казахстан в сравнении
Мир

Приоткрыта завеса тайны над внезапной эвакуацией космонавтов с МКС

космонавт в космосе, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 13:04 Фото: НАСА
НАСА провело пресс-конференцию, на которой члены экипажа Crew-11 рассказали об обстоятельствах внезапной и первой за 65 лет эвакуации с Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Во-первых, от общественности до сих пор скрывают имя того, кому же стало плохо на МКС настолько, что потребовалось прервать миссию. Астронавты тоже не озвучили это на брифинге. Не называют и диагноз заболевшего. Но представитель НАСА Майк Финке заявил, что очень кстати пришелся бортовой аппарат УЗИ, который использовал экипаж, когда 7 января, за день до запланированного выхода в открытый космос, возникла медицинская проблема. Астронавты часто использовали это устройство для рутинных проверок изменений в своем организме в условиях невесомости, "поэтому, когда у нас возникла эта чрезвычайная ситуация, аппарат УЗИ оказался очень кстати", пишет APnews.

Он оказался настолько полезным, что, по словам Финке, такой прибор должен быть на всех будущих космических полетах. "Это действительно помогло", – сказал он.

"Конечно, у нас не было других таких больших машин, как здесь, на планете Земля. Мы стараемся убедиться, что все перед полетом действительно не подвержены неожиданностям. Но иногда случаются непредвиденные обстоятельства, и команда была готова... подготовка была чрезвычайно важна", – добавил он.

Зена Кардман из НАСА, которая руководила досрочным возвращением экипажа на Землю вместе со SpaceX, отметила, что было принято правильное решение по отмене выхода в открытый космос, который стал бы для нее первым.

Известно, что после приземления четверо астронавтов были доставлены вертолетом в Мемориальную больницу Скриппса в Сан-Диего для "планового пребывания в местном медицинском учреждении с целью дополнительного обследования". После "выписки в соответствии с графиком" они продолжили свой путь в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где "продолжат стандартную послеполетную подготовку и обследования". Также сообщалось, что сейчас астронавт, о котором шла речь, чувствует себя хорошо и проходит необходимые медицинские обследования. Подробности – имя и диагноз – не хотят разглашать для защиты медицинской конфиденциальности членов экипажа.

Пытаясь самостоятельно определить, кто же заболел на МКС, журналисты узнали, что из-за этой ситуации отменили запланированный на следующий день выход в открытый космос Зены Кардман и Майкла Финка. Возникли мнения, что "вышел из строя" кто-то из них. Однако медики утверждают, что к медицинской ситуации привела не подготовка к выходу в открытый космос.

При этом японские СМИ заявили, что их представитель, космонавт Кимия Юи не является членом экипажа, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Главный врач НАСА Джей Ди Полк заявил, что медицинская ситуация не связана со здоровьем, с травмой, полученной в процессе работы.

"В основном это связано с проблемами со здоровьем в условиях микрогравитации", – сказал он.

10 января 2026 года стало известно, что НАСА досрочно возвращает экипаж Crew-11 с МКС из-за проблем со здоровьем одного из астронавтов. В состав Crew-11 входили Майк Финк, Зена Кардман, Кимия Юи и космонавт Олег Платонов.

