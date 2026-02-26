Раскрыта тайна, из-за кого внезапно эвакуировали космонавтов с МКС

Стало известно, из-за кого NASA провело внезапную и первую за 65 лет эвакуацию людей с Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

NASA опубликовало соответствующее заявление по просьбе самого астронавта – Майка Финка.

"7 января, находясь на борту Международной космической станции, у меня произошел медицинский инцидент, потребовавший немедленной помощи моих коллег по экипажу. Благодаря их быстрой реакции и руководству наших врачей NASA мое состояние быстро стабилизировалось", – говорится в тексте.

После дополнительной оценки NASA определило, что наиболее безопасным вариантом является досрочное возвращение экипажа Crew-11. Отмечается, что это не была чрезвычайная ситуация, а тщательно скоординированный план, позволяющий воспользоваться преимуществами передовой медицины, недоступной на космической станции.

Майк Финк выразил благодарность своим коллегам по миссии и медицинским работникам больницы Scripps Memorial Hospital La Jolla.

"Я чувствую себя очень хорошо и продолжаю стандартную послеполетную подготовку в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне. Космические полеты – это невероятная привилегия, и иногда они напоминают нам, насколько мы все обычные люди. Спасибо всем за вашу поддержку", – заключил астронавт.

10 января 2026 года стало известно, что NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11 с МКС из-за проблем со здоровьем одного из астронавтов. В состав Crew-11 входили Майк Финк, Зена Кардман, Кимия Юи и Олег Платонов. СМИ гадали, кому же из этой миссии стало плохо. Но NASA держало имя в секрете, следуя принципам конфиденциальности. Сам Финк на пресс-конференции рассказывал, что в тот момент "очень кстати пришелся бортовой аппарат УЗИ, который использовал экипаж, когда 7 января, за день до запланированного выхода в открытый космос, возникла медицинская проблема".