#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Мир

Раскрыта тайна, из-за кого внезапно эвакуировали космонавтов с МКС

сотрудники НАСА встретили астронавта, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 17:39 Фото: NASA/Билл Ингэллс
Стало известно, из-за кого NASA провело внезапную и первую за 65 лет эвакуацию людей с Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

NASA опубликовало соответствующее заявление по просьбе самого астронавта – Майка Финка.

"7 января, находясь на борту Международной космической станции, у меня произошел медицинский инцидент, потребовавший немедленной помощи моих коллег по экипажу. Благодаря их быстрой реакции и руководству наших врачей NASA мое состояние быстро стабилизировалось", – говорится в тексте.

После дополнительной оценки NASA определило, что наиболее безопасным вариантом является досрочное возвращение экипажа Crew-11. Отмечается, что это не была чрезвычайная ситуация, а тщательно скоординированный план, позволяющий воспользоваться преимуществами передовой медицины, недоступной на космической станции.

Майк Финк выразил благодарность своим коллегам по миссии и медицинским работникам больницы Scripps Memorial Hospital La Jolla.

"Я чувствую себя очень хорошо и продолжаю стандартную послеполетную подготовку в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне. Космические полеты – это невероятная привилегия, и иногда они напоминают нам, насколько мы все обычные люди. Спасибо всем за вашу поддержку", – заключил астронавт.

10 января 2026 года стало известно, что NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11 с МКС из-за проблем со здоровьем одного из астронавтов. В состав Crew-11 входили Майк Финк, Зена Кардман, Кимия Юи и Олег Платонов. СМИ гадали, кому же из этой миссии стало плохо. Но NASA держало имя в секрете, следуя принципам конфиденциальности. Сам Финк на пресс-конференции рассказывал, что в тот момент "очень кстати пришелся бортовой аппарат УЗИ, который использовал экипаж, когда 7 января, за день до запланированного выхода в открытый космос, возникла медицинская проблема".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Приоткрыта завеса тайны над внезапной эвакуацией космонавтов с МКС
13:04, 22 января 2026
Приоткрыта завеса тайны над внезапной эвакуацией космонавтов с МКС
Снимки Земли с МКС опубликовали космонавты
00:17, 06 марта 2023
Снимки Земли с МКС опубликовали космонавты
NASA и SpaceX отправили на МКС Crew Dragon
22:41, 28 сентября 2024
NASA и SpaceX отправили на МКС Crew Dragon
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: