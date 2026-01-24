Пустующий более 20 лет "проклятый дворец" в Венеции выставили на продажу

Палаццо Дарио (Ка-Дарио) в Венеции, пустующий более 20 лет, выставлен на продажу, сообщает Zakon.kz.

Дворец прозван "проклятым" из-за того, что многие его владельцы умирали спустя недолгое время после покупки здания, пишет The Guardian. Согласно местным легендам, во дворце с XX века произошло как минимум семь смертей подряд.

Фото: theguardian

Палаццо построен архитектором Пьетро Ломбардо на берегу Гранд-канала в конце XV века. В здании девять спален, восемь ванных комнат, просторные залы для приема гостей, есть терраса-лоджия. Стены украшены фресками, а на потолках висят старинные люстры из муранского стекла. Площадь составляет около тыс. кв.м. В здании сделан ремонт.

Фото: theguardian

Дворец получил имя в честь своего первого хозяина Джованни Дарио, дипломата, которого провозгласили национальным героем после заключения мирного договора с Османской империей. Историки отмечают, что венецианцы любят легенды и во многом преувеличивают.

"В 547-летнем палаццо Дарио жили сотни людей, которые состарились и их не настигла внезапная трагическая смерть", – утверждают историки.

