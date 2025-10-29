#АЭС в Казахстане
Мир

Бывший дом Роберта Кеннеди в Нью-Йорке выставили на продажу

продается квартира Бобби Кеннеди, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 01:52 Фото: wikipedia/Йоав Галант
Квартира, в которой некогда жил Роберт Ф. Кеннеди, выставлена на продажу впервые за более чем полвека, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным New York Post, апартаменты расположены в кооперативном доме у залива Ист-Ривер в Нью-Йорке. Их оценили в 1,79 млн долларов. Квартиру на 14-м этаже Кеннеди приобрел здесь в 1965 году, будучи еще сенатором. Переезд, однако, не состоялся, так как Кеннеди с женой и девятью детьми остались жить на семейной ферме в Вирджинии. Спустя три года трагедия заставила Этель Кеннеди избавиться от нью-йоркской резиденции, тогда сделку закрыли за 175 тыс. долларов.

Отмечается, что квартира занимает 186 кв. м, на них разместились три спальни и столько же ванных. Квартира открывается фойе, которое в свою очередь ведет в гостиную. Интерьеры практически не были тронуты больше пятидесяти лет и напоминают о стиле середины прошлого века. В ванных комнатах сохранился оригинальный мрамор, а на кухне стоит все та же духовка, что и 53 года назад. Комнаты заливает светом благодаря панорамным окнам, заменяющим собой стены. Из окон открывается вид на сад ООН и воды залива.

Ранее сообщалось, что новенький BMW Папы Римского продали за 156 тысяч евро.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
