Бывший дом Роберта Кеннеди в Нью-Йорке выставили на продажу

Квартира, в которой некогда жил Роберт Ф. Кеннеди, выставлена на продажу впервые за более чем полвека, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным New York Post, апартаменты расположены в кооперативном доме у залива Ист-Ривер в Нью-Йорке. Их оценили в 1,79 млн долларов. Квартиру на 14-м этаже Кеннеди приобрел здесь в 1965 году, будучи еще сенатором. Переезд, однако, не состоялся, так как Кеннеди с женой и девятью детьми остались жить на семейной ферме в Вирджинии. Спустя три года трагедия заставила Этель Кеннеди избавиться от нью-йоркской резиденции, тогда сделку закрыли за 175 тыс. долларов.

Отмечается, что квартира занимает 186 кв. м, на них разместились три спальни и столько же ванных. Квартира открывается фойе, которое в свою очередь ведет в гостиную. Интерьеры практически не были тронуты больше пятидесяти лет и напоминают о стиле середины прошлого века. В ванных комнатах сохранился оригинальный мрамор, а на кухне стоит все та же духовка, что и 53 года назад. Комнаты заливает светом благодаря панорамным окнам, заменяющим собой стены. Из окон открывается вид на сад ООН и воды залива.

Robert F. Kennedy’s former NYC home has listed for $1.79M — and for the first time in 53 years https://t.co/R95OQyqmAv pic.twitter.com/woiTU77tzS — New York Post (@nypost) October 28, 2025

Ранее сообщалось, что новенький BMW Папы Римского продали за 156 тысяч евро.