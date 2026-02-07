Президент Турции озвучил сумму ущерба, который нанесли стране землетрясения

Землетрясения в Турции три года назад нанесли экономике страны ущерб в размере 150 миллиардов долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет oxu.az, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, посвященном третьей годовщине разрушительных землетрясений.

Он подчеркнул, что государство смогло преодолеть последствия катастрофы.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля 2023 года. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались на обширной территории и в соседних странах.

Февральские землетрясения побудили республику пересмотреть градостроительство в стране, сделав упор на возведение сейсмостойкого жилья.

Это касается Стамбула, где сейсмологи прогнозируют землетрясение магнитудой 7 и выше .

Ранее сообщалось, что 6 февраля этого года жителей Турции напугали два землетрясения за день.