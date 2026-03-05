Умерла жена солиста "Отпетых мошенников" Мария Аморалова

В возрасте 44 лет ушла из жизни Мария Аморалова, супруга лидера российской поп-группы "Отпетые мошенники", передает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала 112, женщина скончалась 1 марта. Мария Аморалова страдала почечной недостаточностью.

Сообщается, что в последние дни ее состояние резко ухудшилось. Музыкант самостоятельно доставил супругу в больницу, однако медикам не удалось ее спасти.

Сергей Аморалов (Суровенко) познакомился с Марией Эдельвейс, работавшей тогда моделью, в 2004 году. Спустя четыре года пара официально оформила отношения. По данным СМИ, у супругов не было детей.

В одном из интервью артист рассказывал, что жена всегда поддерживала его в сложные периоды жизни. В частности, Мария помогла ему пережить тяжелое время после смерти коллеги по группе Вячеслава Зинурова, известного как Том Хаос.

При этом сам Сергей Аморалов пока официально не подтверждал информацию о смерти супруги. Представители и близкие семьи также не комментировали появившиеся сообщения.

