Умерла создатель "Дюймовочки" и "Жил-был пес" Марина Восканьянц

В возрасте 90 лет ушла из жизни легендарный мультипликатор Марина Восканьянц, сообщает Zakon.kz.

По информации шеф-редактора "Союзмультфильма" Сергея Капкова, Восканьянц была художником-мультипликатором в "Союзмультфильме" с 1959 по 1991 год, позже сотрудничала со студией, преподавала во ВГИКе.

"Сегодня ночью ушла еще одна легенда "Союзмультфильма", потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Имя Восканьянц встречается в титрах знаменитых работ, таких как "Дюймовочка", "Трое из Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Волшебное кольцо", "Три толстяка", "Приключения пингвиненка Лоло". Капков отмечает, что Восканьянц специализировалась на танцевальных сценах, а ее "визиткой" был танец Маши с метлой вокруг елки в "Щелкунчике" (1973).





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