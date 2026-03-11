#Референдум-2026
Мир

Дрон упал на небоскреб в Дубае

Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 04:27 Фото: Х/DXBMediaOffice
Иранский дрон влетел в дубайскую жилую высотку Address Creek Harbour, сообщает Zakon.kz.

Сильно пострадал 57-й этаж, а всего в здании 66 уровней. По соседству находится пятизвездочный отель Address Hotels. Дома расположены в элитном районе Dubai Creek Harbour, передают в мировых соцсетях.

О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы.

"В настоящее время власти проводят эвакуационные мероприятия для обеспечения безопасности всех находящихся в здании", – прокомментировали инцидент в медиа-офисе Дубая.

На днях в Объединенных Арабских Эмиратах произошло крушение военного вертолета, в результате которого погибли двое военнослужащих.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
На шоу фейерверков в Китае дроны упали в воду
02:12, 10 декабря 2024
На шоу фейерверков в Китае дроны упали в воду
В Дубае построят еще один небоскреб
07:42, 07 сентября 2024
В Дубае построят еще один небоскреб
В Дубае вспыхнул пожар в 67-этажном небоскребе – видео
20:40, 14 июня 2025
В Дубае вспыхнул пожар в 67-этажном небоскребе – видео
