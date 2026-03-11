Дрон упал на небоскреб в Дубае
Сильно пострадал 57-й этаж, а всего в здании 66 уровней. По соседству находится пятизвездочный отель Address Hotels. Дома расположены в элитном районе Dubai Creek Harbour, передают в мировых соцсетях.
⚡️Images circulating online reportedly show a building near Dubai’s Creek Harbour targeted by a drone.— The Global Monitor (@theglobal4u) March 11, 2026
The Dubai Media Office confirms that a building in the area was struck by a drone a short time ago and says evacuation operations are underway to ensure everyone’s safety. https://t.co/twN0NdFWqn pic.twitter.com/lcHHH1AgsT
О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы.
فيديو – مسيّرة تستهدف برج "Creek Harbor" في #دبي pic.twitter.com/o7Pg7Yg4br— kataeb.org (@kataeb_Ar) March 11, 2026
"В настоящее время власти проводят эвакуационные мероприятия для обеспечения безопасности всех находящихся в здании", – прокомментировали инцидент в медиа-офисе Дубая.
Authorities are currently carrying out evacuation operations to ensure the safety of everyone in the building.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026
На днях в Объединенных Арабских Эмиратах произошло крушение военного вертолета, в результате которого погибли двое военнослужащих.