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На шоу фейерверков в Китае дроны упали в воду

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 02:12 Фото: wenweipo
9 декабря в провинции Фуцзянь на шоу беспилотников случилось массовое падение дронов, сообщает Zakon.kz.

Художник Цай Гоцян решил устроить необычное представление с участием коптеров, но что-то пошло не так. Поскольку шоу проводилось на побережье, то большинство дронов упали в воду. По информации News.tvb, во время выступления было задействовано около двух тыс. дронов, но во время выступления разбилось как минимум несколько сотен дронов.

"Если смотреть под другим углом, вышедшие из-под контроля дроны выглядели как капли дождя. Некоторые дроны упали в море, а некоторые – на берег", – говорится в публикации.

Подробности – в новостном выпуске местного телеканала Mnews.

Цай Гоцян обратился к местным жителям с просьбой не забирать найденные дроны домой, а вернуть их в зону взлета и посадки.

По данным очевидцев, в тот день на месте происшествия дул сильный ветер, а мощность некоторых дронов иссякла еще во время представления, поэтому пришлось заменить еще одну партию дронов. Однако о замене дронов властям заранее не сообщили и, предположительно, они были перехвачены действиями полицейских.

А в Польше парень сделал предложение своей девушке с помощью следа от вертолета.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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