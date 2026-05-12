Миллионы долларов внесли покупатели за "золотой телефон Трампа" и не могут его получить

Почти 600 тыс. человек внесли депозиты за "золотой смартфон Трампа", но гаджет до сих пор не поступил в продажу, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о смартфоне T1 Phone. Это устройство из золота, которое компания Дональда Трампа анонсировала как "американский телефон, произведенный в США".

Для оформления предзаказа пользователям предлагали внести депозит в размере 100 долларов.

По подсчетам журналистов издания Fortune, общая сумма депозитов могла превысить 59 млн долларов. При этом спустя несколько месяцев после анонса покупатели так и не получили свои устройства.

Более того, с официального сайта исчезла дата запуска продаж.

"В обновленных условиях предзаказа Trump Mobile теперь прямо указано, что внесение депозита не гарантирует, что телефон вообще будет произведен или доставлен покупателю", – отмечает издание.

Журналисты также обратили внимание, что устройство до сих пор не прошло регистрацию в Федеральной комиссии по связи США. Обычно без такой сертификации смартфоны не могут официально выйти на американский рынок.

Кроме того, эксперты усомнились в возможности производить смартфон полностью в США.

"В стране сейчас практически отсутствует инфраструктура для массового выпуска подобных устройств", – уверены аналитики.

