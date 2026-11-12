Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку
На сайте компании отмечено, что Колетт Кресс, занимающая должность исполнительного вице-президента и финансового директора Nvidia, согласилась временно исполнять обязанности генерального директора.
"Она продолжит выполнять функции исполнительного вице-президента и финансового директора до назначения постоянного руководителя компании. Совет директоров начинает поиск нового генерального директора и рассмотрит как внутренних, так и внешних кандидатов", – говорится в официальной публикации за 12 ноября 2026 года.
Эта отставка произошла на фоне скандала вокруг личной жизни Хуанга.
Nvidia Corporation – американская технологическая корпорация, мировой лидер в сфере ускоренных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ). Основанная в 1993 году Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кертисом Прэмом, компания прошла путь от разработчика графических чипов для видеоигр до самого дорогого в мире производителя ИИ-инфраструктуры, чья рыночная капитализация закрепилась на уровне 5,2-5,3 трлн долларов.
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Стоит отметить, что 23 октября 2026 года Хуанг посещал Международный центр искусственного интеллекта alem.ai в Астане, и также его принимал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.