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Мир

Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку

Дженсен Хуанг, предприниматель, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 19:13 Фото: Instagram/nvidia
Американский технологический гигант и один из самых дорогих производителей чипов в мире Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга с постов генерального директора, президента и члена совета директоров после 30 лет во главе компании, сообщает Zakon.kz.

На сайте компании отмечено, что Колетт Кресс, занимающая должность исполнительного вице-президента и финансового директора Nvidia, согласилась временно исполнять обязанности генерального директора.

"Она продолжит выполнять функции исполнительного вице-президента и финансового директора до назначения постоянного руководителя компании. Совет директоров начинает поиск нового генерального директора и рассмотрит как внутренних, так и внешних кандидатов", – говорится в официальной публикации за 12 ноября 2026 года.

Эта отставка произошла на фоне скандала вокруг личной жизни Хуанга.

Nvidia Corporation – американская технологическая корпорация, мировой лидер в сфере ускоренных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ). Основанная в 1993 году Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кертисом Прэмом, компания прошла путь от разработчика графических чипов для видеоигр до самого дорогого в мире производителя ИИ-инфраструктуры, чья рыночная капитализация закрепилась на уровне 5,2-5,3 трлн долларов.

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Стоит отметить, что 23 октября 2026 года Хуанг посещал Международный центр искусственного интеллекта alem.ai в Астане, и также его принимал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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