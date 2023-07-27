О каких нюансах надо знать перед оформлением потребительских кредитов

Вам срочно понадобились деньги, но необходимой суммы нет в наличии. А вокруг столько соблазнов оформить кредит быстро, без посещения банка или микрокредитной организации, да еще и наличными.

Сумма к ежемесячной выплате не кажется такой уж и высокой, нет бумажной волокиты, а новый холодильник/телевизор/микроволновую печь доставят в удобное для вас время. Ну чем не комфортные условия? Однако всегда есть над чем задуматься.

Как правильно оформить потребительский кредит и не попасть в долговую яму, почему отказали в кредите и как самостоятельно рассчитать свои шансы на одобрение займа, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Банк или микрофинансовая организация редко объясняют своим клиентам причину отказа в одобрении кредита. Но один из основных критериев, влияющих на решение, это соотношение долговых обязательств и доходов потенциального заемщика, которое называется коэффициентом долговой нагрузки.

"Коэффициент долговой нагрузки (КДН) – это соотношение платежей заемщика по всем имеющимся непогашенным кредитам к его среднемесячному доходу. Перед одобрением кредита банк или МФО обязаны провести проверку платежеспособности клиента. И если платежи по кредитам будут превышать 50% ежемесячного дохода заемщика, то в кредите будет отказано. Это делается для того, чтобы оценить платежеспособность клиента и риски банка или МФО. В случае существенного превышения долговых обязательств клиенту могут отказать в оформлении кредита".

Другими словами, расчет КДН сможет показать, способен ли в будущем заемщик погашать кредит и при этом иметь достаточно денег для удовлетворения собственных нужд и потребностей семьи. При этом банки и микрофинансовые организации обязаны проводить оценку платежеспособности заемщиков до выдачи кредита, основываясь на достоверных данных о доходах из базы данных ЕНПФ и среднемесячных суммах пополнения дебетовой карты за период 6 месяцев, предшествующих дате обращения за займами.

Кредит с умом

Главное при выборе кредита – четко понимать, из каких средств его планируется оплачивать. При этом вам следует учесть все ежемесячные траты: оплату коммунальных услуг, проезда, питания, одежды, развлечений и даже погашение других кредитов. Советую определиться, для чего конкретно вы оформляете кредит и на что он будет потрачен. Желательно для себя составить график выплат, чтобы отслеживать даты и не попадать в просрочки. В период, когда вы выплачиваете один кредит, стоит воздержаться от дальнейших импульсивных покупок в рассрочку или оформлять еще один кредит: нужно реально оценивать, насколько необходимо приобретать те или иные товары и услуги на заемные деньги. Поэтому прежде чем отправиться в банк, обязательно задайте себе простой вопрос: "Зачем?". Лучше дать самому себе два-три дня на раздумья. Когда вы получите для себя вдумчивый ответ на этот вопрос, это поможет избежать финансовых ошибок. Если все-таки без заемных средств не обойтись, выберите лучшее предложение на рынке с оптимально выгодными условиями. Внимательно прочитайте договор займа. Если что-то непонятно, менеджер обязан вам прояснить возникшие у вас вопросы. К тому же вы вправе забрать договор с собой и в спокойной обстановке изучить его.

К договору также обязательно должен быть приложен титульный лист, который является его неотъемлемой частью. Формат титульного листа един для всех кредитных организаций. Титульный лист должен содержать: сумму и срок займа; размер ставки вознаграждения; размер годовой эффективной ставки вознаграждения; метод и способ погашения; при наличии в договоре права заемщика на частичное или полное досрочное погашение основного долга; размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по договору; информацию о праве заемщика представить в банк письменное заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах).

Обязательства по кредиту надо исполнять!

В последнее время участились случаи, когда потенциальный заемщик перед подачей заявки на оформление кредита, мягко сказать, слукавил, указывая ежемесячный доход, который не соответствует его реальному финансовому положению. Происходит это от того, что многие действуют импульсивно, не задумываясь о последствиях.

А последствия, как показывает практика, могут быть критическими для такого клиента, когда наступит момент, что он не сможет исполнять обязательства по кредиту. А это влечет снижение уровня жизни и нарастающие как снежный ком долги.

ПОМНИТЕ! Оформляя кредит, заемщик берет на себя очень серьезные финансовые обязательства. Зачастую в договоре указывается право банка взыскивать средства, имеющиеся или вновь поступающие на ваши счета. Кредитная организация может обратиться с иском в суд о взыскании суммы долга, обратить взыскание на залог во внесудебном или судебном порядках, передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству. Также может уступить право (требование) по договору займа третьему лицу или предпринять другие меры в соответствии с действующим законодательством.

Информация о просрочках непременно отразится в кредитной истории. И заемщик может перейти из разряда добросовестного в разряд проблемного, а это грозит различного рода последствиями в будущем при оформлении новых займов.

Что нужно предпринять в случае возникновения просрочки по кредиту?

Если заемщик не исполняет свои обязательства, то кредиторы обязаны уведомить его о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. В уведомлении кредитные организации информируют граждан о необходимости внесения платежей с указанием точного размера возникшей просрочки; праве заемщика – физического лица – обратиться к кредитору; последствиях невыполнения своих обязательств по кредитам и микрозаймам.

Поэтому, если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, то в первую очередь ему нужно обратиться с заявлением в банк или МФО, где он обслуживается. В заявлении нужно указать причину неисполнения своих обязательств. Важно иметь на руках документы, подтверждающие возникшие финансовые трудности; свои варианты по погашению в дальнейшем кредита.

Именно заемщик должен предоставить кредитору информацию о своем финансовом и социальном положении, документально подтвердить факт снижения либо отсутствия доходов, что не позволяет ему исполнять в полном объеме свои обязательства. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения.

После того, как заемщик предоставит все необходимые документы, банком или МФО будет начата процедура рассмотрения обращения с учетом таких факторов, как текущее финансовое и социальное положение (платежеспособность) заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу до наступления просрочки.