Защита пожилых: как уберечь старшее поколение от финансовых мошенников

В последние годы мошенники стали более активными, используя новые технологии и методы обмана. Они часто нацеливаются на уязвимые группы, такие как пожилые люди, и используют различные схемы, чтобы украсть деньги или личные данные.

Почему мошенники выбирают пожилых людей и как их защитить, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Пожилые люди и пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, поскольку являются той категорией людей, которую легко обмануть, ими легко манипулировать в силу их доверчивости, их проще ввести в заблуждение. Они не очень хорошо разбираются в современных технологиях, не все из них могут проверить информацию в интернете или в мобильном банкинге, поэтому пенсионеры чаще всего попадаются на уловки мошенников. Люди преклонного возраста, не привыкшие пользоваться платежными картами, легко могут выдать свои персональные данные мошенникам.

Также часто пожилые люди живут изолированно, им не хватает общения, поэтому они легко идут на контакт, чем и пользуются злоумышленники. Они доверяют практически каждому, кто произнесет "полиция", "банковский работник", "социальный работник" или волшебное слово "бесплатно".

Схема № 1. Телефонные звонки от "родственников в беде"

Мошенники часто звонят пожилым людям и представляются родственниками (например, внуком), попавшими в сложную ситуацию. К примеру: они утверждают, что сбил человека, находится в больнице или участвовал в терактах. Преступление в любом случае должно выглядеть страшным, а последствия – необратимыми. Решить вопрос может некоторая сумма. Чтобы спасти близких, пожилые люди переводят деньги, но позже выясняют, что с внуком все в порядке.

Схема № 2. Социальные работники или "медицинские сотрудники"

Под видом сотрудников социальных служб мошенники приходят домой к пожилым людям, предлагают льготные услуги или медицинское оборудование, требуя предоплату. К примеру могут предложить установить "бесплатный" медицинский браслет для вызова скорой помощи. Но для этого необходимо оплатить "установочный взнос" в размере 30 тысяч тенге. После получения денег мошенники, соответственно, исчезают.

Схема № 3. "Лжебанкиры и кибермошенники"

Злоумышленники могут позвонить пенсионерам и, представляясь работниками банка, сообщить, к примеру, что с их карточки кто-то пытается вывести деньги. Для того, чтобы воспрепятствовать этому, клиенту необходимо срочно перевести средства на безопасный счет. Следом они уточняют, умеет ли пожилой человек пользоваться интернетом или мобильном банкингом, дают инструкции, как перевести дистанционно свои пенсионные деньги, предлагают скачать то или иное приложение на телефон, либо же советуют незамедлительно перевести деньги через банкомат. При этом мошенники торопят и давят эмоционально.

Схема № 4. "Фейковый" перевод

Мошенники направляют SMS о зачислении определенной суммы денег на банковскую карту пожилых граждан. Следом аферисты звонят с неизвестного номера и сообщают, что они перевели деньги ошибочно, и просят их совершить обратный перевод. Мошенники "давят" на жалость и рассказывают множество подробностей о себе, говорят, что это якобы их последние деньги, они потеряли работу, средства нужны на лечение и все в этом духе. Пожилые граждане подавшись на жалость переводят деньги на указанный номер.

Схема № 3. Лотереи и призы

Мошенничество с "выигрышами" – это один из распространенных способов обмана пожилых людей. В этом случае мошенники звонят или отправляют сообщения, сообщая о том, что жертва выиграла крупную сумму денег или автомобиль. После того как жертва начинает верить в "выигрыш", мошенники сообщают, что для получения приза необходимо оплатить налог или доставку. Сумма может варьироваться, но часто она составляет несколько тысяч тенге.

Злоумышленники всегда убедительны, внимательно слушают, уважительно разговаривают, детально объясняют, вызывают безоговорочное доверие желанием помочь и могут тем самым ввести в заблуждение даже финансово грамотного человека, не говоря уже о людях преклонного возраста. Они активно используют все доступные методы. В своей практике они применяют психологические, эмоциональные приемы, социальную инженерию и IT технологии, с помощью которых получают конфиденциальную информацию и персональные данные граждан.

Как помочь пожилым близким избежать обмана?

1. Обучите их основам безопасности:

Объясните, что нельзя передавать личные данные (паспорт, номер карты, PIN-коды) незнакомцам.

Научите распознавать мошеннические звонки, письма или визиты.

Покажите примеры, как выглядят настоящие документы или официальные сообщения от банков и служб.

2. Настройте защиту их финансов:

Установите лимиты на снятие и переводы денег.

Подключите SMS-оповещения о любых операциях.

Помогите открыть отдельный счет для крупных накоплений, доступ к которому будет сложнее получить злоумышленникам.

3. Регулярно поддерживайте связь:

Часто общайтесь с пожилыми родственниками, чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Объясните, что если они сомневаются, всегда могут позвонить вам или другому доверенному человеку для проверки информации.

4. Создайте список "безопасных контактов":

Запишите в телефон пожилого родственника номера близких, врачей, социальных служб и банков.

Пометьте эти номера, чтобы при звонке они отображались с подписью.

5. Организуйте обучение цифровой грамотности:

Научите их проверять подлинность сайтов, обращать внимание на адреса электронной почты и ссылки.

Покажите, как блокировать подозрительные номера или сообщения.

Установите надежные пароли на их устройства.

6. Проведите профилактическую беседу, расскажите о популярных схемах мошенничества, например:

"Родственник попал в беду".

"Вы выиграли в лотерею".

"С вашего счета списываются деньги".

Объясните, что настоящий сотрудник банка никогда не попросит коды или переводы.

7. Установите защитные приложения и сервисы:

Помогите настроить антивирус на их устройства.

Установите приложения для блокировки спама и нежелательных звонков.

8. Проверьте окружение:

Убедитесь, что пожилой человек не находится под влиянием сомнительных "друзей" или псевдосоциальных работников. Поговорите с соседями, чтобы они тоже могли вовремя заметить подозрительные ситуации.

9. Предоставьте им поддержку:

Дайте понять, что в любой ситуации они могут обратиться к вам, даже если уже совершили ошибку.

Поддержка и внимание помогут избежать стресса и изоляции, что делает пожилых людей менее уязвимыми для мошенников.

10. Будьте примером:

Демонстрируйте осторожность в своих действиях. Например, если вы получаете подозрительный звонок, обсудите это с пожилым человеком и покажите, как вы справились с ситуацией.

Фото: АРРФР

Эти меры помогут снизить вероятность того, что ваши пожилые родственники или знакомые станут жертвами мошенничества. Берегите себя, своих близких и по возможности уделяйте своим родителям больше внимания!