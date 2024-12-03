Как сервис "Стоп-кредит" сможет уберечь вас от мошенников

С начала текущего года добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов – сервис "Стоп-кредит" в Казахстане установили 855,6 тыс. граждан.

О преимуществах данной услуги, а также основными правилами киберзащиты поделился директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Зачем нужен сервис "Стоп-кредит"

Для защиты граждан от мошеннических кредитов Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (Агентство) с февраля 2024 года были приняты законодательные поправки по установлению добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов либо его снятия. Сделать это можно через веб-портал "электронного правительства" или приложение eGov mobile, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП).

"Стоп-кредит" позволяет защитить потребителей финансовых услуг, даже в случае взлома клиентского приложения. Если вы активировали данную услугу, и на ваше имя мошенники незаконно оформили банковский заем или микрокредит, то банк или МФО обязаны будут его списать. Такая норма введена в действие по инициативе Агентства с 1 сентября 2024 года.

Самозапрет на выдачу кредитов казахстанцы могут устанавливать и снимать неограниченное количество раз на любой срок. Банки и микрофинансовые организации (МФО) мгновенно получают информацию об активации услуги, что отражается в кредитной истории заемщика. При наличии отметки об отказе кредитная организация автоматически принимает решение не выдавать новый кредит клиенту.

Важно отметить, что подключить данную услугу за другого человека невозможно – каждый должен сделать это самостоятельно. Поэтому не стоит верить различным "посредникам", предлагающих установить "Стоп-кредит" за символическую плату.

Преимущества сервиса "Стоп-кредит":

сервис надежно защищает ваши персональные данные;

мошенники не смогут оформить на вас кредиты, так как у вас уже стоит запрет, который отображается в вашем персональном кредитном отчете;

если вы надолго уезжаете из страны, то "Стоп-кредит" — хорошая возможность обезопасить себя от злоумышленников, так как, находясь за рубежом, быстро среагировать на форс-мажорные ситуации очень сложно;

все можно делать в онлайн-режиме в любое удобное для вас время;

банки или МФО сразу получают информацию, что вы не заинтересованы в кредитах и займах.

Фото: АРРФР

Как воспользоваться сервисом через смартфон и компьютер

Оформить "Стоп-кредит" очень просто, буквально в несколько кликов: в мобильном приложении eGov mobile услуга представлена на главной странице, в разделе "Популярные услуги". Далее нужно ввести все запрашиваемые данные и подписать заявку с помощью ЭЦП. Проследить за статусом оказания услуги можно в личном кабинете.

Если вы оформляете через компьютер, то заходите на сайт egov.kz с помощью ЭЦП, QR-кода или через логин и пароль. С левой стороны в разделе "Сервисы" выберите услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" и нажмите "Заказать услугу онлайн". Как и в мобильном приложении, результат оказания услуги можно увидеть в личном кабинете.

В случае, если вы хотите снять ограничение на выдачу кредитов, то выполняете в приложении eGov mobile или на сайте электронного правительства тот же алгоритм действий, но на вопрос "Хотите ли вы отписаться?" нужно кликнуть на "Да" и подписать услугу с помощью электронно-цифровой подписи.

Соблюдайте правила безопасности в сети!

Несмотря на наличие такого уникального инструмента, защищающего от мошеннических атак, как "Стоп-кредит" не стоит пренебрегать правилами кибербезопасности.

Используйте сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта. Не используйте один и тот же пароль для разных сайтов и сервисов.

Включите двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты, требующий подтверждения входа не только паролем, но и кодом из SMS или приложения.

Регулярно обновляйте программное обеспечение. Это устраняет уязвимости в системе, которые могут использовать мошенники.

Не открывайте подозрительные ссылки и сообщения. Не переходите по ссылкам из неизвестных источников и не открывайте подозрительные файлы.

Используйте антивирусные программы. Они помогают защитить ваши устройства от вредоносного ПО.

Не вводите личные данные на сомнительных сайтах и в приложениях. Будьте внимательны и осторожны, проверяйте надежность сайтов перед вводом персональных данных.

Проверяйте настройки конфиденциальности в социальных сетях. Ограничивайте доступ посторонних к своей информации.

Не передавайте сообщения с кодами, в том числе отправленные с номера 1414, третьим лицам. Это обычно коды для подтверждения входа или других операций.

Не сообщайте данные о банковских реквизитах третьим лицам. Никогда не делитесь этой информацией по телефону или через интернет, если не уверены в надежности источника.