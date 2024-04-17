Какие мошеннические схемы распространены в Казахстане

Вместе с технологическим прогрессом развиваются и мошеннические схемы.

О новых способах обмана граждан, с которыми столкнулись казахстанцы в этом году, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Телефонные звонки и сообщения от лжесотрудников госструктур

С начала 2024 года распространилась схема мошенничества, когда гражданам звонят либо направляют по электронной почте, через SMS, мессенджеры WhatsApp или Telegram письма/сообщения от руководителей государственных органов и квазигосударственного сектора. Казахстанцев предупреждают о неких проблемах и рекомендуют следовать инструкциям. Чаще всего такие звонки и письма рассылаются якобы от лица Комитета национальной безопасности РК и правоохранительных органов.

Мнимые сотрудники сообщают о подозрительных операциях на банковском счете (в т.ч. финансировании террористических групп и т.д.) и требуют оказать содействие в проведении спецоперации. Как правило, такая операция заключается в необходимости оформить кредит, а деньги нужно перечислить на "специальный счет" псевдосотрудника. Для убедительности могут быть направлены квитанции/документы на официальном бланке ведомства или от имени частных судебных исполнителей (фотография служебных удостоверений, распечатанных поручений и приказов с печатями и подписями), что на самом деле является подделкой.

Мошенничество под предлогом социальной помощи и благотворительности

Во время природных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций мошенники активизируются, чтобы заработать на чужом горе. Так, под видом сбора средств пострадавшим от паводков мошенники распространяют фишинговые ссылки с объявлением о выплате единовременных пособий от государства. Например, с таким громким названием: "Компенсация пострадавшим от паводков в размере 3 млн тенге". Для того, чтобы фейковые объявления выглядели правдоподобными, преступники используют названия казахстанских банков и государственных органов. К примеру, в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram публикуются посты о выплате компенсации от Минтруда и социальной защиты совместно с Halyk Bank, а также о выходе нового постановления Министерства финансов. В вижуале используются логотипы и элементы брендбука организаций, а также герб Республики Казахстан.

Прикрываются мошенники и благотворительной деятельностью, в которую часто бывают вовлечены блогеры и селебрити. Знаменитости открывают сборы, участвуют в различных акциях, организовывают прямые эфиры с целью собрать нужную сумму денег. Злоумышленники используют их фотографии, объявляя сбор средств от лица знаменитостей, выдумывают фонды, чтобы не связываться с существующими. Хотя особо рисковые не боятся называть и реальные фонды, чтобы выглядеть солиднее.

Розыгрыши, конкурсы, опросники с фишинговыми ссылками

Мошенники рассылают ссылки, содержащие просьбы о голосовании за детей, информацию о розыгрыше призов, либо это опросник за денежное вознаграждение. При переходе пользователя по ссылке, злоумышленники получают параллельный (дополнительный) доступ к аккаунтам граждан в WhatsАpp и Telegram. Далее уже с их аккаунта злоумышленники отправляют текстовые сообщения знакомым контактам из телефонной книги потенциальной жертвы с просьбой срочно (под разными предлогами) занять деньги, перевести их на номер карты. Получателей таких сообщений мошенники вводят в заблуждение, и многие принимают подобную просьбу за реальную.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников: