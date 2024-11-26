Телефон утерян: что делать, чтобы ваши персональные данные не попали мошенникам

Утеря мобильного устройства сегодня может стать настоящей проблемой и привести к неприятным последствиям – утечке вашей персональной информации.

Как поступить в таком случае? Своими рекомендациями поделился директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Заблокируйте SIM-карту

Это важно, так как мошенники могут использовать вашу SIM-карту, обзванивая других людей и рассылая вредоносные сообщения через SMS или мессенджеры.

Фото: АРРФР

К примеру, злоумышленники могут скинуть контакту из вашей телефонной книжки на WhatsApp файл с текстом "Это ты на фото?" или "Посмотри, это интересно". Открыв данный файл, пользователь загрузит на свое устройство вирус.

Либо мошенники могут позвонить потенциальным жертвам и, используя дипфейк, подделать ваш голос с просьбой срочно перевести деньги.

Если звонок или сообщения были с вашего телефона, доказать свою непричастность будет нелегко. Поэтому важно сразу же после того, как обнаружена пропажа устройства, обратиться в службу поддержки сотового оператора.

После блокировки SIM-карта будет недоступна для звонков и иных операций. Посторонние не смогут пользоваться вашим номером, а также подтверждать платежи для мошенничества.

Чтобы восстановить свой WhatsApp, необходимо завести новую SIM-карту с тем же номером телефона и зарегистрироваться в WhatsApp повторно, введя шестизначный код, который вы получите в SMS-сообщении или по телефону.

После повторной регистрации в WhatsApp на новом смартфоне произойдет автоматический выход из вашего аккаунта WhatsApp на утерянном или украденном устройстве. Поскольку особенность данного мессенджера в том, что он может быть одновременно зарегистрирован только на один номер телефона.

После восстановления доступа к аккаунту рекомендуется настроить защиту устройства с помощью двухфакторной аутентификации, кода доступа, разблокировки по отпечатку пальца или других доступных для вашей модели телефона способов.

Удаленно заблокируйте устройство

Удаленная блокировка телефона не позволит мошенникам получить доступ к вашим данным. Также вы сможете удалить или скрыть важную информацию – все зависит от настроек.

Если у вас телефон Android, то нужно воспользоваться услугой "Найти устройство" по ссылке и войти в Google-аккаунт. Далее выбрать "Заблокировать устройство". Если телефон потерян, а не украден, можете установить сообщение на экране блокировки с контактным номером (например, "Телефон утерян, звоните по номеру...").

Для iPhone алгоритм будет таким: войдите на другом устройстве в свой iCloud, выберите устройство в разделе "Найти iPhone", активируйте "Режим пропажи". Если ваш телефон не украли, а вы его потеряли, установите пароль и оставьте сообщение для нашедшего.

Смените пароли от важных аккаунтов

Если ваш телефон не защищен паролем или мошенники его взломали, доступ к вашим аккаунтам (приложений банков или иных организаций к которым привязана платежная карточка, почты, социальных сетей, сервиса государственных услуг и т.д.) через украденный телефон злоумышленники могут использовать для кражи денег или шантажа. Поэтому обязательно смените все пароли на новом устройстве.

Обратитесь в полицию

Итак, вы заблокировали SIM-карту, обезопасили свои данные, теперь нужно написать заявление в полицию. Для этого соберите документы (чек, гарантию, договор на покупку телефона) и упаковку телефона с IMEI (уникальным номером устройства). При написании заявления обязательно укажите: обстоятельства утраты или кражи; модель телефона и его IMEI. Также сохраните копию заявления для себя в качестве доказательства того, что вы официально обратились в правоохранительные органы.

Предупредите финансовые организации, в которых вы обслуживаетесь

Это может показаться излишним, ведь вы уже позаботились о том, чтобы мошенники не добрались до ваших данных. Но звонок в финансовые организации, в которых вы обслуживаетесь, никогда не будет лишним, ведь речь идет о вашей финансовой безопасности. Сообщите, что телефон утерян, и проконсультируйтесь о дальнейших действиях.

Нужно заблокировать свою карту – ее перевыпустят, и уточните, не были ли проведены в недавнее время подозрительные операции.

Даже если вы уверены в том, что не потеряете телефон и у вас его не украдут, соблюдать базовые правила безопасности все-таки нужно:

Настройте на своем телефоне биометрическую блокировку: пароли, отпечатки пальцев, Face ID. Чем уникальнее и сложнее блокировка, тем лучше.

Установите и регулярно обновляйте антивирусное приложение. Оно способно защитить от попыток взлома и подозрительных махинаций с телефоном.

Не храните пароли в заметках или сообщениях. Также не используйте один и тот же пароль во всех аккаунтах. Чтобы пароль было сложнее взломать, можете воспользоваться менеджерами паролей.

Регулярно обновляйте настройки безопасности: меняйте пароли, подключайте двухфакторную аутентификацию.

Будьте бдительны!