Главный звездопад лета: впереди пик звездного потока Персеид

Любители ночного неба скоро, а точнее две ночи подряд - с 12 на 13 и с 13 на 14 августа увидят пик звездного потока Персеид. Ожидается около 100 метеоров в час в зените, сообщает Zakon.kz

Как сообщает IMO, активность метеорного потока возрастает с наступлением утра. При этом специалисты указывают на утро 13 августа. Поэтому лучшее время для наблюдения за Персеидами — незадолго до рассвета, когда радиант — область неба, откуда будто вылетают метеоры, поднимется высоко. Обычно это около 04:00 по местному времени. Некоторые наблюдатели рекомендуют начинать смотреть за звездопадом с 2 или 3 часов ночи.

Наблюдать это явление при ясной погоде можно будет в течение всей ночи, специальные оптические приборы не требуются.

Место для наблюдения лучше всего выбрать вдали от городских огней, чтобы было максимально темно — чем больше звезд вы сможете увидеть на небе, тем больше будет видно и метеоров.

Как сообщали ранее, метеорный поток Персеиды - это ежегодное явление, один из двух самых активных потоков в течение года. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Метеоры летят со скоростью примерно 60 километров в секунду и сталкиваются с верхней частью атмосферы на высотах около 80 километров. Частицы сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь.

Метеорный поток из созвездия Персея ежегодно наблюдается примерно с 17 июля по 24 августа. Однако в этом промежутке есть пик, когда число метеоров достигает своего максимума, обычно это происходит в 10-13-х числах, когда Земля находится ближе всего к центральной орбите кометы Свифта-Туттля.