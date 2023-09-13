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Ученые нашли планету, на которой может существовать жизнь

экзопланета Фото: pixabay
Ученые обнаружили планету, на которой поверхность потенциально покрыта водой, а атмосфера богата водородом, сообщает Zakon.kz.

Углекислый газ и метан обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18 b – потенциально пригодного для жизни мира, более чем в восемь раз превышающего размеры Земли, сообщает Sky News.

Новаторское открытие означает, что K2-18 b может принадлежать к уникальному классу экзопланет, известных как планеты-гиганты, которые обладают богатой водородом атмосферой и потенциально покрытой водой поверхностью, что делает их кандидатами на существование жизни.

Первые наблюдения также намекали на присутствие диметилсульфида (DMS) – молекулы, в основном связанной с микробной жизнью, такой как морской фитопланктон на Земле, что говорит о возможности биологической активности на K2-18 b.

K2-18 b вращается вокруг холодной карликовой звезды K2-18 на расстоянии около 120 световых лет от Земли – в созвездии Льва – и находится в обитаемой зоне.

Такие экзопланеты, размеры которых находятся между Землей и Нептуном, не встречаются в нашей Солнечной системе, поэтому их характеристики являются предметом активных дискуссий среди ученых.

Идея о том, что K2-18 b может быть экзопланетой типа Hycean, особенно интересна ученым: некоторые специалисты считают, что на таких планетах могут существовать благоприятные условия для развития жизни.


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