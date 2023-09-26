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Суперкомпьютер спрогнозировал сценарий уничтожения людей

исчезновение человечества Фото: pixabay
Температура может подняться до 70°C, что превратит Землю во враждебную среду, лишенную пищи и воды. Об этом предупредили ученые, опубликовав первые в истории суперкомпьютерные климатические модели, прогнозирующие "очень мрачное отдаленное будущее для человечества", сообщает Zakon.kz.

Согласно новому научному исследованию, экстремальное глобальное потепление, вероятно, уничтожит всех млекопитающих – включая человека – с лица Земли через 250 млн лет, сообщает Sky News.

Планета нагреется настолько, что многие млекопитающие не смогут выжить, а континенты Земли сольются в один жаркий, сухой и непригодный для жизни суперконтинент.

Апокалиптические прогнозы сделали на основе первых в истории суперкомпьютерных климатических моделей. Они предполагают, что Солнце станет ярче, а тектонические движения приведут к выбросу в атмосферу огромного количества углекислого газа в результате извержения вулканов.

Земля станет настолько горячей, что только от 8 до 16% предполагаемых суперконтинентов будут пригодны для жизни. Млекопитающие, включая человека, лучше приспособлены к жизни в холоде и хуже переносят экстремальную жару.

Ведущий автор исследования, доктор Александр Фарнсворт из Бристольского университета, отметил, что вновь возникший суперконтинент фактически создаст тройной удар, включающий эффект континентальности, более жаркое солнце и большее количество CO2 в атмосфере, что приведет к усилению жары на большей части планеты.

"В результате мы получим в основном враждебную среду, лишенную источников пищи и воды для млекопитающих. Широко распространенные температуры от 40 до 50 градусов и большие суточные экстремумы, дополненные высоким уровнем влажности, в конечном итоге решат нашу судьбу. Люди, как и многие другие виды, погибнут из-за неспособности отводить тепло через пот, охлаждая свое тело".Александр Фарнсворт

Исследовательская группа смоделировала тенденции изменения температуры, ветра, дождя и влажности на Пангее Ультима и использовала модели движения тектонических плит, химического состава океана и биологии для оценки будущего уровня CO2.

Исследование, проведенное международной группой ученых, опубликовано в журнале Nature Geoscience.

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