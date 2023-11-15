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Алматинская школьница разработала инновационный cпособ повышения урожайности

Алматинская школьница разработала инновационный cпособ повышения урожайности Фото: Instagram/nis_pm_almaty
Ученица Назарбаев интеллектуальной школы (NIS) физико-математического направления Алматы Анастасия Цай разработала синтез органического ионного соединения с высокой биологической активностью, обладающей потенциалом для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram NIS.

"Совместно с ее научным руководителем, учителем Ануаром Аметовичем, Анастасия проводит исследования, направленные на основе димедрол основания. Начатый два года назад проект уже демонстрирует перспективу потенциального воздействия на сельское хозяйство", – говорится в сообщении, опубликованном 14 ноября 2023 года.

Тема научной работы Анастасии – "Синтез и рост-стимулирующая активность метилиодида димедрола" – ставит перед собой две ключевые цели:

  • Первая, достигаемая на протяжении первого года исследований, заключается в синтезе нового ионного соединения на основе димедрола.
  • Вторая цель предусматривает проверку биогенной активности созданного соединения на примере роста семян пшеницы.
"В условиях растущей численности населения в ближайшем будущем появление новых, эффективных методов получения соединений с желаемыми свойствами при минимальных затратах становится критически важным. В результате успешной второй части проекта, где была проверена рост-стимулирующая активность метилиодида димедрола на семенах пшеницы, полученные данные превзошли показатели других образцов".NIS физико-математического направления Алматы

В планах на будущее – дальнейшая проверка биогенной активности созданного соединения на различных сельскохозяйственных культурах и бактериях.

"Результаты этого исследования могут иметь перспективное воздействие на повышение урожайности и улучшение производственных процессов в сельском хозяйстве".NIS физико-математического направления Алматы

Анастасия Цай продолжает свою научную работу, направленную на разработку инновационных подходов к синтезу и применению ионных жидкостей.

В NIS отметили, что исследования школьницы "приобретают все больший интерес в научном сообществе".

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