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Кембриджский словарь назвал слово 2023 года

Кембриджский словарь назвал слово 2023 года Фото: freepik
Глагол "галлюцинировать" выбрали словом этого года. Об этом сообщили представители команды Кембриджского словаря, передает Zakon.kz

На сайте словаря отмечается, что данное слово приобрело новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Под "новым значением" данного глагола, связанным с технологиями ИИ, подразумевается его перевод как "производить ложную информацию".

"Команда Кембриджского словаря выбрала глагол "галлюцинировать" словом 2023 года, поскольку признала, что новое значение отражает суть того, почему люди говорят об ИИ. Генеративный ИИ - мощный инструмент, но мы всё еще учимся, как безопасно и эффективно взаимодействовать с ним. Это означает осознание как его потенциальных сильных сторон, так и его текущих слабостей", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что прошлом году словом года по версии английского онлайн-словаря Dictionary.com стала "женщина" (Woman). В проекте заявили, что в 2022 году количество запросов по слову «женщина» увеличивалось более чем на 1400%, что является редким явлением для такого распространенного слова.

Тогда же Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина". Он определил термин не только как «взрослый человек женского пола», но и как «взрослый, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».

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