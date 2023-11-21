В отдаленных селах ЗКО и Атырауской области появится технология "радиомост"

"Казахтелеком" до конца года построит 37 "радиомостов" в населенных пунктах ЗКО. Также в Атырау специалисты установят 16 базовых станций 5G. Новые технологии обеспечат жителей Атырауской области скоростным интернетом и связью, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в Уральске установлено 9 базовых станций 5G. Их количество будет увеличено до 15. Об этом глава крупнейшего телеком-оператора Куанышбек Есекеев рассказал на встрече с заместителем акима региона Калияром Айтмухамбетовым.

"Казахтелеком" продолжает модернизировать и расширять свою сетевую инфраструктуру для областных жителей. На данный момент компания оснастила связью и скоростным интернетом 57% госучреждений, включая 127 акиматов, 235 школ и 166 объектов здравоохранения. До 2025 года телеком-оператор за свой счет намерен обеспечить "оптикой" еще 65 школ региона. Так, три года назад волоконно-оптические линиии были проложены компанией в 216 сельских населенных пунктах области в рамках масштабного проекта "ВОЛС СНП".

"В сельских населенных пунктах, где был проведен оптический интернет до государственных и бюджетных организаций, просим оказать содействие и обеспечить хорошим интернетом жителей с помощью сетевой инфраструктуры "Казахтелекома". Что касается сел с населением менее 250 человек, мы понимаем, что строительство сети для меньшего количества жителей экономически нецелесообразно. Из 413 сельских населенных пунктов области у нас в 172 живет менее 250 человек. Тем не менее это имеет важное социальное значение для региона, поэтому мы готовы сотрудничать в этом направлении". Калияр Айтмухамбетов





Фото: Казахтелеком

В планах компании до конца года инсталлировать "радиомосты" и охватить качественными телеком-услугами более 2 тыс. сельских семей.



Новые технологии радиосвязи обеспечивают высокую пропускную способность, позволяя сельчанам пользоваться скоростным интернетом, смотреть потоковое видео и совершать звонки в высоком качестве даже в неблагоприятных погодных условиях. Помимо интернетизации сел, "Казахтелеком" активно наращивает свою инфраструктуру и в областном центре.

"Мы ставим перед собой цель увеличить количество базовых станций 5G, которыми могут пользоваться абоненты как Kcell/Activ, так и Altel. Несмотря на то, что они являются разными операторами, техническая база будет объединена. Уже в течение недели услуги будут доступны абонентам Altel. Кроме того, мы будем продолжать работы по модернизации сетей и поэтапному подключению абонентов компании с устаревших медных технологий на современные оптические по технологии GPON. Также планируется строительство новых волоконно-оптических линий связи для охвата еще большего количества населения. До конца года свыше тысячи семей в Уральске будут пользоваться высокоскоростным интернетом по новой технологии. В настоящее время ведутся строительные работы по прокладке оптического кабеля в 71 многоквартирном доме. В течение нескольких месяцев планируется обеспечить качественным интернетом более чем 20 тыс. жителей Уральска", – сообщил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

К слову, компания также строит сети в частном секторе города. Недавно были закончены работы в микрорайонах Зачаганск и Деркул и охвачены современными телеком-услугами около 4000 домов.

Фото: Казахтелеком

Обеспечение высокоскоростным интернетом частного сектора Уральска будет продолжено, и в следующем году планируется построить "оптику" 3850 домов. Кроме того, сети телекоммуникаций города Аксай будут переведены на технологию GPON. Это позволит подключить к гигабитному интернету около 2200 семей и приблизительно 100 объектов бизнеса, в перспективе станет инфраструктурой для превращения моногорода Аксай в Smart-city.



Вместе с тем крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана намерена обеспечить интернетом и связью по технологии "радиомост" жителей в Атырауской области. Доступ к скоростному интернету от "Казахтелекома" получат сельчане Ганюшкино, Махамбет, Миялы, Индербор и Кульсары.

"В зоне доступа 5G и нефтяная столица Казахстана. На сегодня в Атырау Группой компаний "Казахтелеком" инсталлированы 8 базовых станций пятого поколения. До конца года их количество планируется довести до 16, а в следующем году – до 40", – сообщил на встрече с акимом региона Сериком Шапкеновым глава телеком-оператора Куанышбек Есекеев.





Фото: Казахтелеком

По итогам переговоров стороны подписали двусторонний меморандум о развитии сетевой инфраструктуры в Атырауской области, обеспечении жителей всеми современными телекоммуникационными услугами и сервисами. Стороны договорились оказывать друг другу содействие в оформлении и получении земельных участков и разрешений для размещения оборудования, строительства базовых станций и оптических линий в регионе и обеспечения жителей всеми необходимыми услугами связи и повышения их качества.



Фото: Казахтелеком

На данный момент "Казахтелеком" обеспечивает связью 89% государственных учреждений в Атырауской области, в том числе 74 акимата, 191 школу и 118 объектов здравоохранения и департаментов полиции. В 2024-2025 годах компания планирует подключить еще 19 школ. Кроме того, телеком-оператором обеспечены интернетом свыше 2800 объектов МСБ региона, построено более 40 километров оптики до Карабатана и свыше 100 километров до Тенгиза. В ближайшие два года "Казахтелеком" намерен построить оптические линии до 6 крупных объектов на Тенгизе и Карабатане.