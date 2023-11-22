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Отбеливатель стал неэффективен для уничтожения бактерий

уборка в больнице Фото: pixabay
Используемое в больницах Великобритании хлорное дезинфицирующее средство стало таким же неэффективным, как и вода, сообщает Zakon.kz.

Отбеливатель применяют для очистки салфеток и поверхностей, но он не действует против спор Clostridioides difficile (C. diff). Эта бактерия ежегодно поражает миллионы людей во всем мире, вызывая диарею, колит и другие осложнения в кишечнике, сообщает Sky News.

C. diff является наиболее распространенной причиной антибиотикоассоциированных заболеваний в медицинских учреждениях по всему миру.

По мнению исследователей, необходимо продолжить работу по поиску других способов дезинфекции спор C. diff, чтобы разорвать цепь передачи инфекции в клинических условиях.

В ходе исследования ученые изучали, как споры трех различных штаммов C. diff реагируют на три клинические концентрации гипохлорита натрия (отбеливателя). Затем споры помещали на хирургические салфетки и халаты пациентов и анализировали с помощью микроскопа, чтобы определить, произошли ли какие-либо изменения.

Согласно полученным результатам, споры C. diff на салфетках и халатах пациентов были без каких-либо видимых изменений. Это подчеркивает потенциал этих тканей как переносчиков спор.

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