Биологи выяснили, что орангутаны умеют лечиться растениями
Как пишет журнал Scientific Reports, команда наблюдала за самцом суматранского орангутана по кличке Ракус, получившего ранение на лице в драке с сородичем. Ракус жевал местную лиану вида Fibraurea tinctoria, известную своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами в народной медицине. Примат также втирал сок в рану и делал себе компрессы из пережеванных листьев на месте повреждения.
Отмечается, что Ракус лечился таким образом несколько дней. После пяти дней рана полностью затянулась.
По словам ученых, лианы Fibraurea tinctoria и родственных им видов содержат фуранодитерпеноиды и протобербериновые алкалоиды, которые обладают антибактериальной, противовоспалительной, противогрибковой, антиоксидантной и другой биологической активностью, имеющей отношение к заживлению ран. При этом орангутаны и другие обезьяны обычно не едят эти растения в дикой природе.
Сообщается, что самолечение с помощью растений распространено среди животных, но почти всегда оно сводится к проглатыванию тех или иных видов растительности. В новом исследовании ученые впервые подтвердили, что обезьяны могут оказывать себе медицинскую помощь, применяя целебные травы.
Авторы научной работы пишут, что открытие может указывать на то, что общий предок людей и обезьян владел навыками использования лекарственных растений.
Ранее ученые из медицинской школы Бостонского университета имени Чобаняна и Аведисяна обнаружили, что мужчины, умеющие хорошо справляться с жизненными трудностями и стрессом, живут дольше.