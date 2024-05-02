Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Биологи выяснили, что орангутаны умеют лечиться растениями

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 00:42 Фото: pixabay
Международная группа биологов из Германии и Индонезии выяснила, что обезьяны могут лечить себя с помощью лекарственных растений. До последнего времени ученые не знали о таком поведении приматов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Scientific Reports, команда наблюдала за самцом суматранского орангутана по кличке Ракус, получившего ранение на лице в драке с сородичем. Ракус жевал местную лиану вида Fibraurea tinctoria, известную своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами в народной медицине. Примат также втирал сок в рану и делал себе компрессы из пережеванных листьев на месте повреждения.

Отмечается, что Ракус лечился таким образом несколько дней. После пяти дней рана полностью затянулась.

По словам ученых, лианы Fibraurea tinctoria и родственных им видов содержат фуранодитерпеноиды и протобербериновые алкалоиды, которые обладают антибактериальной, противовоспалительной, противогрибковой, антиоксидантной и другой биологической активностью, имеющей отношение к заживлению ран. При этом орангутаны и другие обезьяны обычно не едят эти растения в дикой природе.

Сообщается, что самолечение с помощью растений распространено среди животных, но почти всегда оно сводится к проглатыванию тех или иных видов растительности. В новом исследовании ученые впервые подтвердили, что обезьяны могут оказывать себе медицинскую помощь, применяя целебные травы.

Авторы научной работы пишут, что открытие может указывать на то, что общий предок людей и обезьян владел навыками использования лекарственных растений.

Ранее ученые из медицинской школы Бостонского университета имени Чобаняна и Аведисяна обнаружили, что мужчины, умеющие хорошо справляться с жизненными трудностями и стрессом, живут дольше.

Читайте также

исследование
Маркеры ПТСР и депрессии в генах выявили ученые трех стран
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Майское небо порадует землян богатым звездным дождем
Майское небо порадует землян богатым звездным дождем
Елена Беляева
Германия Индонезия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: