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Ученые заявили об изменении длительности дня

Влияние изменения климата на длительность дня, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:44 Фото: рixabay
Новое исследование привело к выводам, что вращение Земли замедляется. А это, утверждают ученые, говорит о "беспрецедентном влиянии изменения климата" на планету, сообщает Zakon.kz.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, выяснили, что повышение уровня моря, вызванное изменением климата, делает Землю "толще" на экваторе, замедляя ее вращение и делая дни длиннее, пишет Sky news.

Как пишут исследователи, по мере таяния полярных льдов вода переместилась с полюсов к экватору, "значительно" увеличив сплющенность – или толщину – Земли с 1900 года и увеличив продолжительность ее дней.

Добавление нескольких миллисекунд к 24-часовым суткам может показаться не таким уж большим, но это имеет "последствия для точного измерения времени и космической навигации".

Ученые обнаружили, что темпы изменений сейчас выше, чем когда-либо в 20 веке.

В исследовании говорится, что если выбросы парниковых газов сохранятся на нынешнем уровне, продолжительность дня продолжит увеличиваться и к концу XXI века может достичь скорости в 2,62 миллисекунды за столетие.

Это означает, что изменение климата вносит больший вклад в долгосрочные изменения продолжительности дня, чем лунные приливы.

"Эти результаты свидетельствуют о беспрецедентном влиянии изменения климата на планету Земля", – говорится в исследовании.

Оно стало продолжением исследования, опубликованного в журнале Nature в марте, в котором рассматривалось влияние изменения климата на глобальное измерение времени. Было установлено, что более быстрое таяние полярных льдов приведет к более быстрому замедлению вращения Земли и может повлиять на то, как мы измеряем время.

Ученые ранее заявили о том, что глобальное потепление угрожает запасам питьевой воды на Земле.

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